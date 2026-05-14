Jonrón de 2 carreras de Rafaela como emergente guía a Medias Rojas a triunfo de 3-1 ante Filis

El emergente Ceddanne Rafaela conectó un jonrón de dos carreras por encima del Monstruo Verde para romper el empate y los Medias Rojas de Boston vencieron el miércoles 3-1 a los Filis de Filadelfia.

En el encuentro, concluyó en cinco juegos la racha de Kyle Schwarber conectando jonrón por los Filis.

Rafaela le conectó una recta a Orion Kerkering, quien reemplazó a Tanner Banks (0-3) con dos outs en la sexta entrada.

En su segunda apertura tras perderse un par de semanas por un problema de rigidez en el isquiotibial derecho que lo obligó a salir de una apertura el 20 de abril, Sonny Gray (4-1) permitió una carrera y dos hits en seis entradas, con seis ponches y una base por bolas.

El cubano Aroldis Chapman ponchó a los tres bateadores en la novena, sorteando un par de boletos, y completó un juego de tres hits para mantenerse perfecto en nueve oportunidades de salvamento.

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