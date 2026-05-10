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Venezolano Willson Contreras sale del juego de Medias Rojas con mano magullada tras pelotazo

MEDIAS ROJAS-TIGRES
MEDIAS ROJAS-TIGRES (AP)

El primera base de los Medias Rojas de Boston, Willson Contreras, salió del juego del domingo contra los Rays al final de la primera entrada con una contusión en la mano derecha después de ser golpeado por una recta de Nick Martinez, de Tampa Bay.

El venezolano sacudió la mano por el dolor y se detuvo a mitad de camino entre el plato y la primera base. El mánager interino de Boston, Chad Tracy, y un preparador físico salieron para revisarlo.

Contreras se mantuvo en el juego mientras los Medias Rojas completaban sus turnos al bate, pero su compatriota Andruw Monasterio entró a jugar en la primera base al inicio de la segunda.

Contreras figura entre los líderes de las Grandes Ligas en recibir pelotazos. Fue la octava vez que le ocurre esta temporada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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