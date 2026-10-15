Jon Rahm podrá dejar LIV y buscar otras oportunidades según acuerdo de separación

Jon Rahm podrá dejarLIV Golf y buscar otras oportunidades en virtud de un acuerdo de separación presentado ante un tribunal de bancarrota de Nueva Jersey.

El acuerdo se presentó el miércoles, una semana después de que el abogado de Rahm le manifestara al tribunal que su cliente no competirá en el atribulado circuito en 2027, y está programado para la aprobación de un juez el 5 de noviembre.

También señala que Rahm no debe ningún servicio adicional ni tiene obligaciones de desempeño en virtud de ningún contrato, no está sujeto a los reglamentos de la liga ni a las reglas y políticas del equipo, y puede incorporarse o firmar contrato con cualquier circuito, liga o patrocinador sin notificar ni obtener el consentimiento de LIV. El español también recibió, en virtud del acuerdo, los derechos sobre su nombre, imagen y semejanza.

Rahm tiene previsto disputar su primer torneo tras su salida de LIV del 5 al 8 de noviembre en el Campeonato de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.

Los expedientes judiciales mostraron que a Rahm se le debían 7,5 millones de dólares cuando LIV se acogió el mes pasado al Capítulo 11 de bancarrota. Rahm había dicho en mayo que aún le quedaban varios años de contrato. Su bono por firmar, nunca confirmado, se informó que rondaba los 300 millones de dólares. El acuerdo de separación no mencionó compensación monetaria.

Rahm, campeón del Masters y del Abierto de Estados Unidos y el último jugador en ser número 1 del mundo antes de Scottie Scheffler, estuvo entre las adquisiciones más grandes y sorprendentes de LIV Golf a finales de 2023, cuando era el vigente campeón del Masters.

La Gira de la PGA ha dicho que no mantendría conversaciones con ningún jugador de LIV que aún estuviera legalmente bajo contrato. El director ejecutivo de la PGA, Brian Rolapp, reincorporó al campeón de cinco majors Brooks Koepka con fuertes estipulaciones financieras al inicio de este año, después de que Koepka negociara el fin de su contrato con LIV. Rolapp ofreció el acuerdo a otros tres campeones de majors, incluido Rahm, dándoles un plazo de dos semanas para decidir. Ninguno aceptó la oferta.

Dos meses después, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí dijo que dejaría de financiar a la liga rival después de la temporada 2026.

Rahm fue el campeón individual de puntos en cada uno de los últimos tres años, cuando el premio en metálico era de 20 millones de dólares para la competencia individual y se otorgaban bonificaciones por la carrera de puntos. Sus ganancias totales en LIV durante los últimos tres años superaron los 100 millones de dólares.

La PGA suele sancionar a los jugadores con un año de suspensión tras su último torneo de LIV, aunque hizo una excepción con Koepka. Bryson DeChambeau, entre quienes presentaron una demanda antimonopolio contra el circuito cuando comenzó LIV, no ha indicado ningún deseo de regresar.

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