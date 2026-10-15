Haas ficha al brasileño Rafael Câmara para reemplazar a Ocon en F1 la próxima temporada

Haas apostí por la juventud en lugar de la experiencia para 2027 tras fichar el jueves al brasileño Rafael Câmara, líder del campeonato de Fórmula 2, para que sea compañero del también joven Oliver Bearman en la Fórmula 1 la próxima temporada.

Câmara reemplaza a Esteban Ocon, el francés de 30 años que cuenta con una victoria y que no tendrá asiento en la F1 el próximo año.

Al igual que Bearman, Câmara tiene 21 años y es producto del programa de desarrollo de jóvenes pilotos de Ferrari, proveedor de motores y socio técnico de Haas desde hace mucho tiempo.

Haas tiene, por edad combinada, la alineación de pilotos más joven confirmada hasta ahora para la próxima temporada.

El anuncio trascendió antes de una carrera en casa para Haas en el Gran Premio de Estados Unidos la próxima semana.

“Estoy realmente emocionado de fichar a un talento tan joven e increíble como Rafael Câmara”, manifestó en un comunicado el director del equipo Haas, Ayao Komatsu.

“Todos estamos entusiasmados con esta oportunidad y, como equipo TGR Haas F1 Team, estamos realmente comprometidos a cultivar este talento y a ofrecerle un lugar donde pueda prosperar. Queremos crear un entorno en el que se sienta cómodo y respaldado, donde realmente pueda destacar con sus capacidades”, agregó.

Câmara lidera la clasificación de la F2 por siete puntos sobre el búlgaro Nikola Tsolov, respaldado por Red Bull. Sería proclamado campeón si las dos últimas rondas programadas de la temporada en Qatar y Abu Dabi no pueden disputarse y no se programa un reemplazo.

“Ahora mi enfoque está en prepararme de la mejor manera posible para este nuevo desafío”, expresó Câmara. “Habrá mucho que aprender, y tengo ganas de trabajar estrechamente con el equipo, entender el coche y seguir desarrollándome como piloto”.

El próximo año será el primero desde 2016 con más de un piloto brasileño en la parrilla, después de que Audi confirmara previamente que Gabriel Bortoleto se queda para 2027.

Ocon ha dicho que es un “agente libre” y que preferiría mantenerse cerca de la F1 en un rol de piloto de reserva con otro equipo antes que competir en una serie diferente.

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