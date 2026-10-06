Merino, clave en remontada de España. Kane factura doblete en partido récord con Inglaterra

España preservó su racha invicta de dos años y medio al remontar para vencer el martes 2-1 a Croacia, gracias a un oportuno doblete en el segundo tiempo del súper suplente Mikel Merino.

Harry Kane, por su parte, firmó un doblete en otro partido que estableció récords para el capitán de Inglaterra.

La maratónica tanda de partidos de la Liga de Naciones terminó con Merino, fundamental desde el banquillo tantas veces para España en los últimos años, al mandar al fondo de la red un remate a los 88 minutos para completar la vibrante reacción de los campeones del mundo para salir victoriosos del partido en Split.

El mediocampista del campeón inglés Arsenal ya había igualado a los 61 tras ingresar como sustituto al descanso, con España en desventaja por el gol de Ivan Perišić. Eso marcó la primera vez que los españoles se vieron abajo en un marcador desde junio de 2024.

El doblete de Kane en la victoria 3-0 de Inglaterra sobre Chequia se cristalizó en su aparición número 125 con su país, con la que igualó el récord. Alcanzó los 91 goles internacionales, un récord absoluto de Inglaterra.

España se unió a Portugal como los únicos equipos que ganaron todos sus partidos de grupo en la Liga de Naciones durante las últimas dos semanas.

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