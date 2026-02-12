Jokic y Murray guían a Nuggets a victoria 122-116 ante combativos Grizzlies

Nikola Jokic y Jamal Murray se mostraron listos para sus apariciones en las festividades del Juego de Estrellas de la NBA al unirse para ayudar el miércoles a que los Nuggets de Denver resistieran el embate de los Grizzlies de Memphis y se impusieran por 122-115.

Jokic logró el 184.º triple-doble de su carrera con 26 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias. Murray sumó 22 puntos y acertó sus cuatro tiros libres en los últimos 11,7 segundos.

Tim Hardaway Jr. aportó 21 puntos para los Nuggets, que llegan al receso por el Juego de Estrellas con marca de 35-20 pese a una temporada plagada de lesiones en la que los cinco titulares se han perdido encuentros y seis de sus principales jugadores de la rotación han estado fuera durante tramos significativos.

Los Grizzlies, que han perdido 10 de 12 compromisos, borraron un déficit de 15 puntos en el último cuarto, en gran medida con Jokic en el banquillo, pero nunca pudieron tomar la ventaja en el cierre.

Jokic alcanzó el triple-doble cuando asistió a Hardaway en un triple con 5 segundos por jugar en el tercer cuarto para poner el marcador 93-81.

