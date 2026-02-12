Jalen Williams anota 28 puntos y Thunder arrolla a Suns, por 136-109

Jalen Williams anotó 28 puntos, Isaiah Joe sumó 21 y el Thunder de Oklahoma City se valió de una puntería afinada para apabullar el miércoles 136-109 a los Suns de Phoenix.

Oklahoma City estuvo arriba por al menos 20 puntos durante toda la segunda mitad y amplió la ventaja a 37 en el tercer cuarto. Williams encestó 11 de 12 tiros de campo y añadió cinco asistencias y cuatro rebotes.

Joe convirtió 6 de 8 triples.

Kenrich Williams aportó 15 puntos y Chet Holmgren finalizó con 13. El Thunder, campeón defensor —que ha ganado cuatro de seis compromisos—, lanzó para 58,4% de efectividad en tiros de campo y obtuvo 74 puntos de jugadores que ingresaron desde la banca.

Dillon Brooks encabezó a los Suns con 23 puntos. Royce O'Neale y Jordan Goodwin agregaron 12 cada uno.

Pese a la abultada derrota, los Suns llegan al receso del Juego de Estrellas con marca de 32-23, mucho mejor de lo que la mayoría anticipaba después de que la franquicia traspasó en el verano a Kevin Durant, 15 veces elegido al Juego de Estrellas, con destino a los Rockets.

Oklahoma City lidera la NBA con récord de 42-13.

