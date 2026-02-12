Brandon Miller anota 31 puntos; Hornets aguantan y vencen a Hawks por 110-107

Brandon Miller anotó 31 puntos y capturó nueve rebotes, LaMelo Ball encestó siete triples en una noche de miércoles en la que sumó 24 puntos, y Charlotte resistió apenas para superar 110-107 a los Hawks de Atlanta, unas horas después de que la NBA suspendió a dos titulares de los Hornets por una trifulca.

Kon Knueppel agregó 18 puntos con cuatro triples, y Miller metió cinco triples por los Hornets, que atinaron 19 de 51 disparos desde más allá del arco para su décima victoria en 11 partidos.

Dyson Daniels anotó 21 puntos por Atlanta. Jalen Johnson aportó 19 unidades, 13 rebotes y nueve asistencias.

La NBA suspendió cuatro partidos a los aleros de los Hornets Miles Bridges y Moussa Diabaté por su papel en una pelea el lunes por la noche contra los Pistons de Detroit.

Los Hornets, mermados, no obtuvieron mucho aporte de los reemplazos Ryan Kalkbrenner y Grant Williams, pero PJ Hall, convocado desde la G League, totalizó 11 puntos y 10 rebotes. Y Charlotte recibió aportes de sus líderes anotadores Miller, Ball y Knueppel, quienes se combinaron para 10 triples en la primera mitad, cuando los Hornets abrieron una ventaja de 17 puntos.

Charlotte ganaba por 19 en la segunda mitad antes de que los Hawks reaccionaran con fuerza para recortar la diferencia a un tanto con 1:05 minutos por jugar, gracias a un tiro en suspensión de Johnson. Los Hawks tuvieron la oportunidad de tomar la delantera, pero Onyeka Okungwu perdió el balón en un contraataque.

