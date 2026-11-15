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Jokic y Murray ayudan a Nuggets a propinar a Pelicans su 6ª derrota seguida

NUGGETS-PELICANS
NUGGETS-PELICANS (AP)

Nikola Jokic anotó 26 puntos, capturó ocho rebotes y repartió 10 asistencias; Jamal Murray sumó 23 puntos, siete rebotes y nueve asistencias, y los Nuggets de Denver resistieron para vencer la noche del sábado por 116-108 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Denver ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y mejoró a 3-0 contra los Pelicans esta temporada. Nueva Orleans perdió su sexto encuentro consecutivo, cuatro de ellos en casa.

Jokic estuvo cerca de un triple-doble y acertó 9 de 14 tiros de campo. Murray encestó 9 de 16 y fue el mejor del equipo con un +16.

Zion Williamson encabezó a Nueva Orleans con 24 puntos. Saddiq Bey aportó 16 puntos, y el base novato Jaron Pierre Jr. anotó 13 en 23 minutos, después de haber conseguido 23 puntos en el partido inaugural en casa del Laketown Squadron de la G-League más temprano el sábado por la tarde.

Jokic marcó el ritmo desde el inicio: anotó nueve puntos en el primer cuarto y llegó al descanso con 12 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias. Pero Nueva Orleans mostró carácter, con Jeremiah Fears y Derik Queen combinándose para 16 puntos en la primera mitad.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

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