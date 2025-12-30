Jokic se lesiona al final del primer tiempo, el Heat supera a Nuggets desde entonces y gana 147-123

Norman Powell anotó 25 puntos y el Heat de Miami se despegó en la segunda mitad para vencer 147-123 a Denver en un partido donde los Nuggets vieron a la superestrella Nikola Jokic salir cojeando de la cancha con una lesión en la rodilla.

Los equipos estaban empatados a 63 al descanso, con Jokic lesionándose a unos tres segundos del intermedio. Miami luego anotó 47 unidades en el tercer período para tomar el control total.

Nikola Jovic anotó 22 puntos, Jaime Jaquez Jr. agregó 20 y Bam Adebayo regresó tras una ausencia de dos juegos para capturar diez rebotes para el Heat, que había tenido un récord de 1-15 en sus últimos 16 juegos contra Denver — la única victoria fue en una derrota en cinco juegos ante los Nuggets en las Finales de la NBA de 2023.

Denver también había ganado los últimos 11 enfrentamientos de temporada regular entre los clubes y no había perdido un juego en Miami desde 2018.

Pero todo cambió después del descanso, con Jokic permaneciendo en las áreas del vestuario para ser evaluado.

Jokic aún lideró a los Nuggets en anotación con 21 unidades, junto con ocho asistencias y cinco rebotes. Jamal Murray anotó 20 para Denver y Spencer Jones — quien pisó el pie izquierdo de Jokic en la jugada donde el tres veces MVP se lesionó — anotó 16 para los Nuggets, al igual que Tim Hardaway Jr.

Jokic estaba solo bajo la canasta y parecía avanzar para ayudar a Spencer Jones de Denver a defender una penetración de Jaime Jaquez Jr. de Miami cuando el tiempo estaba a punto de expirar en el segundo cuarto. Al retroceder, Jones pisó el pie izquierdo de Jokic y pareció que la rodilla del centro se dobló.

Jokic colapsó en la cancha, agarrándose la rodilla y retorciéndose de dolor.

El Heat superó la marca de 140 puntos por octava vez en el año calendario 2025. Miami había tenido siete juegos de este tipo desde su creación en 1988 hasta 2024, combinados.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes