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Johnston conecta jonrón de 2 carreras y Rockies aplastan 14-5 a Azulejos para 1ra victoria

ROCKIES AZULEJOS
ROCKIES AZULEJOS (AP)

Troy Johnston conectó un jonrón de dos carreras, el venezolano Ezequiel Tovar sumó tres imparables y tres carreras impulsadas, y los Rockies de Colorado ganaron por primera vez en esta temporada la noche del lunes al arrollar 14-5 a los Azulejos de Toronto.

Colorado vapuleó a los Azulejos, que llegaban invictos, para evitar el primer inicio 0-4 en la historia del equipo, después de perder tres juegos seguidos por una carrera en una barrida el fin de semana en Miami. Los Rockies tienen marca histórica de 2-11 en Toronto.

George Springer, Kazuma Okamota y el venezolano Andrés Giménez conectaron cada uno un jonrón solitario por los Azulejos, campeones de la Liga Americana.

El lanzador de Toronto Cody Ponce fue retirado del campo en camilla en la tercera entrada, en su primera aparición en las Grandes Ligas desde 2021. Permitió una carrera y un hit en 2 1/3 entradas. Dio una base por bolas y ponchó a dos.

Louis Varland (0-1) reemplazó a Ponce y permitió una carrera en 1 1/3 entradas.

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Los lanzadores de los Azulejos poncharon a 10 bateadores, con lo que establecieron un récord de Grandes Ligas de 60 ponches en los primeros cuatro juegos.

Chase Dollander (1-0) lanzó las últimas cuatro entradas por Colorado.

Por los Rockies, el boricua Willi Castro de 4-1 con una anotada y dos producidas.

Por los Azulejos, el dominicano Jesús Sánchez de 4-2 con una anotada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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