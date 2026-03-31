Chris Richards bromea sobre la TSA como sello de lo 'muy estadounidense' rumbo al Mundial

De cara a la Copa del Mundo, Chris Richards tiene una nueva visión sobre lo que hace único a Estados Unidos.

“Quizá las filas de la TSA en este momento, eso es bastante estadounidense”, comentó el defensor de Estados Unidos el lunes, antes de un partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo contra Portugal.

Originario de Birmingham, Alabama, Richards vive gran parte del año en Londres, donde juega para el club inglés Crystal Palace. Llegó a Estados Unidos la semana pasada para disputar un par de amistosos de la selección nacional en Atlanta.

Su visión anterior sobre lo que era exclusivamente estadounidense se centraba en la comida. Durante amistosos de octubre en Texas y Colorado, llevó a sus compañeros Cameron Carter-Vickers y Antonee Robinson, quienes crecieron en Inglaterra, a Chili's Grill and Bar como parte de un grupo con Tim Weah, Weston McKennie y Mark McKenzie, según cbssports.com.

“Hay que pedir el Triple Dipper, creo que las papas fritas y la salsa son ilimitadas, y además hay deportes en la televisión y también el pastel de chocolate con lava derretida”, fue citado Richards diciendo.

“Y piensas: esto es hermoso. Esto es nostalgia. Esto es realmente Estados Unidos… Creo que esa es una de las cosas que nos hace estadounidenses: lugares como Chili’s son como un clásico, y creo que podrían tener ese sello en su pasaporte ahora que han ido a Chili’s, así que me alegré por ellos”.

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, habló sobre la seguridad aeroportuaria antes del amistoso del domingo contra Colombia en Landover, Maryland.

Al hablar en una conferencia de prensa antes del duelo del domingo con Colombia en Maryland, Deschamps reveló su sorpresa por los rigurosos protocolos con los que se encontró al llegar.

“A nuestra llegada, pasamos una cantidad increíble de tiempo en el aeropuerto, con controles que nunca había visto en mi vida. Nos estamos adaptando”, explicó el entrenador a los periodistas.

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