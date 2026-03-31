El Heat remonta con una racha final de 14-0 y vence 119-109 a los 76ers

Tyler Herro anotó 30 puntos, Bam Adebayo terminó con 23 unidades y 16 rebotes, y el Heat de Miami aprovechó una racha de 14-0 en los instantes finales para remontar y superar 119-109 a los 76ers de Filadelfia la noche del lunes.

Pelle Larsson sumó 20 puntos y un récord personal de 10 rebotes para Miami (40-36), que con la victoria mantuvo viva una esperanza realista de salir de la zona del torneo de play-in —o al menos meterse en uno de los dos primeros puestos de esa franja y, por lo tanto, asegurarse dos oportunidades de llegar a los playoffs—. El Heat es noveno en la Conferencia Este, en un empate virtual con Orlando, octavo en la clasificación.

Joel Embiid anotó 26 tantos por Filadelfia, que recibió una actuación de 23 puntos, nueve asistencias y siete rebotes de Tyrese Maxey. Paul George agregó 19 tantos para los 76ers, que se mantuvieron séptimos en el Este.

VJ Edgecombe aportó 13 unidades y cinco asistencias para Filadelfia, en una noche en la que muchos bahameños —su país natal— hicieron el corto viaje a Miami y agitaron banderas en la arena cada vez que él hacía algo bien.

Los 76ers (41-34) se recuperaron de un par de desventajas de doble dígito. Perdían por 12 en el primer cuarto antes de irse al descanso con ventaja de 61-58, y luego se vieron abajo por 15 con 3:29 por jugar en el tercer cuarto. Miami abrió la segunda mitad con una racha de 29-11, dando la impresión de que había tomado el control.

Pero Filadelfia respondió con una racha de 15-2 para recortar la diferencia a dos hacia el final del tercer cuarto, y después volvió a empatar 101-101 tras una jugada de tres puntos de Embiid con 6:04 restantes. Los 76ers tomaron ventaja de 107-103 con un triple de Embiid con 3:22 por jugar.

El Heat anotó los siguientes 14 puntos en los siguientes 2:36.

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