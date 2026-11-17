Desmond Bane anotó 24 puntos y capturó ocho rebotes para ayudar al Magic de Orlando a remontar en el cuarto periodo y conseguir su cuarta victoria consecutiva, 115-105 sobre los Celtics de Boston el lunes por la noche.

Franz Wagner, quien llegó a la noche tras haber anotado 30 o más puntos en cada uno de los cuatro partidos anteriores de Orlando, sumó 21 unidades, nueve asistencias y ocho rebotes. Anthony Black terminó con 20 tantos y siete asistencias.

El Magic lanzó para un 50% (41 de 82) en tiros de campo en el partido para lograr su primera victoria en Boston desde el 18 de diciembre de 2022.

Fue la primera derrota en casa de Boston en la temporada y cortó la racha de seis triunfos del equipo. Jayson Tatum lideró a los Celtics con 24 unidades y 12 rebotes, su primer doble-doble desde la derrota en Detroit en el partido inaugural de la temporada. Pero también cometió cinco de las 11 pérdidas de balón de su equipo.

Paul George añadió 22 tantos y Payton Pritchard aportó 21.

El Magic, pese a jugar tras tres días de descanso, tuvo dificultades con su tiro al inicio. Aun así, logró armar una ventaja de 50-41 al descanso.

Al jugar la segunda noche de una serie de partidos en noches consecutivas, los Celtics mostraron algunas señales tempranas de fatiga. Pero encontraron ritmo en el tercer cuarto, impulsados por los 14 puntos de Tatum, para superar a Orlando 36-25 en el periodo y tomar una ventaja de 77-75 de cara al cuarto.

Pero el Magic reaccionó y consiguió un alley-oop de Wagner para Wendell Carter Jr., seguido de un tiro en suspensión de Bane para ponerse arriba 110-99 con 1:33 por jugar. ___

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