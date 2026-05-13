Joey Ortiz conecta su 1er jonrón en casi 10 meses y Cerveceros se imponen 6-4 a Padres

Joey Ortiz conectó un jonrón por primera vez en casi 10 meses e impulsó dos carreras, para que los Cerveceros de Milwaukee hilvanaran su quinto triunfo al imponerse el martes 6-4 sobre los Padres de San Diego.

Brandon Sproat (1-2) ponchó a seis y permitió tres anotaciones en 5 1/3 entradas para conseguir la primera victoria de su carrera.

Ortiz, quien llegó al martes con promedio de bateo de .181 y slugging de .193, rompió un empate sin carreras al conectar un batazo de 395 pies entre el jardín izquierdo y el central ante Matt Waldron (1-2) en la tercera entrada.

El jonrón anterior de Ortiz se remontaba al 19 de julio de la temporada pasada, cuando conectó un cuadrangular solitario ante Lou Trivino en una victoria 8-7 sobre los Dodgers de Los Ángeles.

Fue el segundo extrabase de Ortiz en la temporada y llegó en su 95ta aparición al plato.

Ortiz estuvo cerca de añadir un grand slam durante el estallido de cinco carreras de Milwaukee en la cuarta. Su batazo al centro con las bases llenas fue atrapado en la pista de advertencia para un elevado de sacrificio

Ese rally de la cuarta entrada puso a los Cerveceros arriba por 6-2.

El dominicano Miguel Andjuar, de San Diego, conectó un jonrón solitario en la sexta y pegó un doble impulsor que rozó la punta del guante del jardinero central Garrett Mitchell en la octava para recortar la ventaja a 6-4.

Abner Uribe, otro quisqueyano, sorteó una base por bolas con un out en la novena para apuntarse su cuarto salvamento en cinco oportunidades.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes