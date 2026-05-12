A 30 días, Los Ángeles está lista para el Mundial pero la cancha aún no

A 30 días de que se realice el primer partido, Los Ángeles está listo con transporte y comida para el Mundial. ¿La cancha? Todavía no.

La selección de Estados Unidos debutará en el SoFi Stadium (que durante el certamen pasará a llamarse Los Angeles Stadium) el 12 de junio ante Paraguay. Será el primero de ocho partidos que se disputarán en el estadio de la NFL en Inglewood.

El campo era pura tierra el martes.

Eso cambiará este miércoles, cuando llegue el césped en rollos tras un viaje de 2.560 kilómetros en camiones refrigerados desde el estado de Washington. Se instalará en dos días.

“Esta superficie es el escenario de los jugadores”, manifestó Otto Benedict, vicepresidente sénior de instalaciones y operaciones del campus del SoFi Stadium.

La construcción del campo comenzó el 13 de abril, después de que el estadio albergó un espectáculo de Monster Jam en el que camiones de 6 toneladas compitieron en carreras, pruebas de habilidad y concursos de estilo libre.

El estadio modificó el campo que comparten los Rams y los Chargers de Los Ángeles en la NFL, en dos fases. Se creó espacio auxiliar y dimensiones más amplias al retirar asientos de las esquinas para cumplir con las especificaciones de la FIFA, y se instaló un sofisticado sistema de riego para mantener el césped.

“Ser el lugar donde la energía se enciende por primera vez, donde la afición local puede marcar el tono para el resto del torneo, es una responsabilidad que no nos tomamos a la ligera”, recalcó Benedict.

Los equipos de construcción, paisajismo, césped e ingeniería recibieron aplausos de los organizadores locales del Mundial y del embajador comunitario Magic Johnson, quien señaló su palco, desde donde estará mirando.

“Cuando piensas en el impacto financiero que esto va a tener en Los Ángeles, va a ser increíble”, enfatizó el exastro de la NBA, copropietario de LAFC en la MLS y del Washington Spirit de la liga femenina de fútbol.

Cuadrillas de trabajadores ya estaban retirando la señalización que anunciaba a los patrocinadores habituales del estadio.

Se están vendiendo recorridos por el inmueble durante el torneo por 86,50 dólares. Aún hay disponibles asientos premium, palcos y paquetes de hospitalidad.

Los aficionados pueden elegir entre una variedad de opciones de comida y bebida. Entre los artículos exhibidos el martes había aguachile de salsa verde con camarón marinado en lima, pepinillos crujientes cocidos en caldero, panzanella de frutas de hueso, rack de cordero especiado, mousse de salmón ahumado, mini hamburguesas de res, poke de atún y tapa de ribeye añejado con salsa bordelesa y puré de papas.

Los postres incluyen un trofeo del Mundial hecho de mousse de chocolate, frambuesa, crocante de chocolate y bizcocho del mismo sabor, así como un balón de fútbol relleno de mousse de vainilla, durazno, crocante de fresa y bizcocho de vainilla.

Metro presentó tarjetas TAP de edición especial para el uso del tren subterráneo con tres diseños temáticos de la FIFA, 17 diseños específicos por país, cuatro tarjetas de colección de la FIFA —incluida una tarjeta que se ilumina— y una caja de coleccionista.

“Queremos ofrecer un sistema que sea seguro, rápido y divertido”, señaló la directora ejecutiva de Metro, Stephanie Wiggins.

Metro trabaja con otras 11 líneas de transporte de la región para ofrecer servicio de autobús directo al estadio por 3,75 dólares ida y vuelta desde 15 estacionamientos de tipo park-and-ride en los condados de Los Ángeles y Orange. Los estacionamientos reservados oscilan entre 55 dólares y más de 100.

Los aficionados podrán acceder a 300 autobuses dedicados para cada partido, en un esfuerzo por evitar que se interrumpa el servicio para los usuarios habituales de Metro.

El Festival Oficial de Aficionados de la FIFA se realizará del 11 al 14 de junio en el Los Angeles Memorial Coliseum, con pantallas gigantes que transmitirán los partidos. Diez zonas para aficionados en todo el condado de Los Ángeles albergarán actividades y reuniones para ver los encuentros.

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