Joaquín Panichelli, el argentino que es la nueva sensación de la liga francesa

Con el ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé fuera de actividad por lesión, la liga francesa ha encontrado una nueva figura.

Largamente desconocido antes de su traspasado a Estrasburgo procedente del Alavés de España este verano, Joaquín Panichelli ha causado sensación en la Ligue 1.

El centrodelantero de 23 años ha sido fundamental para el joven equipo del técnico Liam Rosenior y su fuerte inicio de temporada. Panichelli ha marcado siete goles en ocho partidos de liga, con lo que Estrasburgo se ubica tercero en la clasificación, a solo dos puntos del líder Marsella.

Panichelli, el máximo goleador de la liga, demostró su clase el viernes con un doblete en el empate 3-3 contra el campeón europeo Paris Saint-Germain. Ya había marcado dos veces en la victoria de Estrasburgo 5-0 sobre Angers antes del parón internacional. Contra el PSG, primero igualó el marcador con un cabezazo imponente sobre Illya Zabarnyi y luego duplicó la ventaja de Estrasburgo justo después del descanso.

“El cabezazo es uno de los mejores que he visto en vivo. Su actuación como centrodelantero esta noche fue una de las mejores que he visto en vivo", dijo Rosenior. "Sus goles, la forma en que los anotó, fueron increíbles, lideró de manera increíble”.

El efecto de Panichelli en el juego de Estrasburgo ha sido enorme, promediando un gol cada 89 minutos. Ha jugado en los ocho partidos de la Ligue 1 de Estrasburgo, titular siete veces y suplente en otro partido. Cómodo como delantero en solead o junto a Emanuel Emegha, el argentino es el primer jugador de Estrasburgo en marcar siete goles en los primeros ocho partidos desde Casimir Koza en 1962-63.

“No me sorprende porque lo que hace todos los días en el entrenamiento es maximizarse a sí mismo. Trabaja tan duro, es un placer trabajar con él”, destacó Rosenior.

Panichelli llegó Estrasburgo como parte de la reconstrucción a gran escala por parte de Rosenior en el club de Alsacia, propiedad del grupo de propietarios del Chelsea, BlueCo, desde 2023.

Hijo de un exfutbolista, Panichelli inició su carrera en Argentina. No dejó huella en River Plate antes de recalar en Alavés, donde una lesión de ligamento cruzado anterior frenó su progreso por un tiempo. Después de recuperarse, fue cedido al Mirandés en la segunda división española, anotando más de 20 goles y sumando ocho asistencias.

Tuvo un impacto inmediato en Estrasburgo, anotando en su debut esta temporada. Está atado con un que se extiende hasta 2030.

“Tiene una mentalidad increíble. Su padre estaba en el fútbol y entiende lo que se necesita para ganar", señaló Rosenior. "Ha aportado una verdadera mentalidad ganadora a este grupo”.

