Jim Harbaugh respalda a Mike McDaniel en medio de los problemas ofensivos de Chargers

Los Chargers de Los Ángeles tienen marca de 0-4 y buscan respuestas. Jim Harbaugh insiste en que hacer un cambio en el coordinador ofensivo no es una de ellas.

La ofensiva de Mike McDaniel volvió a tener dificultades, mientras Justin Herbert lanzó dos intercepciones más —para seis en la temporada— y fue capturado cuatro veces en la derrota de los Chargers por 30-23 ante los Seahawks de Seattle el domingo.

Había grandes expectativas al comenzar la temporada, pero hasta ahora ha habido poca ejecución en el sistema de McDaniel, ya que los aficionados más ruidosos e incluso algunos exjugadores de los Chargers están frustrados y piden que Harbaugh haga un movimiento.

“No, su puesto no está en peligro”, manifestó Harbaugh sobre McDaniel. “Es un entrenador capacitado y vamos a seguir creciendo”.

Fue otro día duro para Herbert, cuyas 12 capturas recibidas lo empatan en el segundo lugar con la mayor cantidad en la NFL. Pero él y la ofensiva sí mostraron algunas señales de vida en la segunda mitad.

Después de irse al descanso perdiendo 13-3 con apenas 92 yardas netas de ofensiva y dos intercepciones de Herbert, los Chargers sumaron 209 yardas totales y un par de touchdowns. Uno llegó con un pase de 9 yardas de Herbert a Kimani Vidal cuando quedaban 4:58 del tercer cuarto. El otro fue una carrera de dos yardas de Omarion Hampton con 7:52 por jugar.

Herbert, quien completó apenas cinco pases para 36 yardas en la primera mitad, terminó con 19 de 31 para 189 yardas.

Los Chargers tuvieron la oportunidad de empatar en la última serie ofensiva, pero Herbert perdió un balón suelto cuando fue capturado por Uchenna Nwosu en la yarda 20 de Los Ángeles, lo que selló la victoria para los Seahawks. Fue uno de dos balones sueltos perdidos por los Chargers.

“Creo que hubo muchas cosas buenas en la segunda mitad. Aprecié la batalla y la lucha de todos, y poder encadenar algunas de esas series largas es realmente importante para nosotros y ojalá sea algo sobre lo que podamos construir”, dijo Herbert.

Sin embargo, el hecho sigue siendo que Herbert ha tenido uno de los peores arranques de su carrera. El porcentaje de pases completos de Herbert (59,7) y su índice de pasador (70,6) están muy por debajo de sus promedios de carrera. Lanzó una intercepción en la primera jugada ofensiva de los Chargers desde la línea de golpeo el domingo, y luego lanzó otra cerca del final del segundo cuarto.

Cuando le preguntaron si se sentía cómodo operando en el nuevo sistema de McDaniel, Herbert continuó elogiando a su coordinador, que ha sido blanco de críticas.

“Creo que (McDaniel) es el mejor y quiero hacerlo sentir orgulloso y hacer todo lo que pueda para asimilar la ofensiva y hacer exactamente lo que me pide. Pero creo que simplemente tenemos que hacer jugadas. Tengo que hacer jugadas ahí afuera y no lo he hecho, pero sé que la próxima vez lo lograremos”, comentó Herbert.

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