Jets sustituyen a Fields por Taylor en la segunda mitad de la derrota ante Panthers

La ofensiva de los Jets de Nueva York estaba tambaleándose y luchando nuevamente, y Aaron Glenn consideró que había visto suficiente.

El entrenador, aún buscando su primera victoria, dejó en el banquillo al quarterback Justin Fields para asignar en su lugar a Tyrod Taylor para comenzar la segunda mitad de la derrota de los Jets por 13-6 el domingo ante los Panthers de Carolina.

“Entiendo la naturaleza del cambio de QB y, escuchen, necesitábamos una chispa”, afirmó Glenn. “En ese momento, sentí que era el momento adecuado para hacerlo. Fue mi decisión”.

Fields completó seis de 12 pases para 46 yardas en los dos primeros cuartos, incapaz de hacer mucho con la ofensiva mientras los problemas de los Jets sin victorias en ese lado del balón continuaban. Nueva York no ha llegado a la zona de anotación en ninguno de sus últimos dos juegos.

Después de que Carolina aumentara a 13-3 con un gol de campo en su primera posesión del tercer cuarto, Taylor salió al campo con la ofensiva y se escucharon fuertes vítores de los frustrados fanáticos en el MetLife Stadium.

“Tuvimos que hacer un par de ajustes (en el medio tiempo) y me dijeron que iban conmigo en la segunda mitad”, comentó Taylor, quien completó diez de 22 pases para 126 yardas y dos intercepciones. “Empecé a hablar sobre un par de jugadas que me gustan, iniciadores de serie, y solo asegurarme de que estaba bien con todo en el plan de juego”.

Fields dijo que estaba “un poco” sorprendido por ser retirado del juego.

“Pero al mismo tiempo, no puedo estar enojado con la decisión”, expresó. “Entiendo por qué. Es la vida, así es el fútbol americano. He aprendido a no tomar nada de manera personal”.

También se le preguntó a Fields si sentía que la decisión de reemplazarlo estaba justificada al salir del medio tiempo.

“¿Justificada? Quiero decir, todos tenemos nuestras diferentes opiniones”, manifestó Fields. "Creo que lancé 11, 12 pases en la primera mitad. Tuve como 40 y algo de yardas — 46 yardas, 50 yardas. Como dije, no es mi decisión. Estoy aquí para ser el mejor compañero de equipo que pueda ser. Estoy aquí para ser la mejor persona que pueda ser.

“Así que, como dije, no depende de mí. Por supuesto, desearía que las cosas hubieran sido un poco diferentes, no solo para mí, sino para este equipo”.

Fields completó solo nueve de 17 pases para 45 yardas y fue capturado nueve veces en la derrota de los Jets por 13-11 ante Denver el domingo pasado en Londres, cuando Nueva York tuvo un récord negativo de franquicia de menos diez yardas netas por pase.

Glenn defendió el desempeño de Fields durante la semana, diciendo que aunque el QB “dio un paso atrás”, hubo múltiples razones para las dificultades. La incapacidad de Fields para soltar el balón a tiempo fue una, junto con una mala protección de pase y receptores que no se desmarcaban.

Fields dijo que esperaba ser “más agresivo” con los pases en profundidad esta semana, pero eso nunca se materializó en la primera mitad contra los Panthers.

“Intenté lanzar un pase largo”, comentó Fields, refiriéndose a un pase incompleto profundo a Arian Smith en el primer cuarto. “Pero no creo que tuviéramos otras jugadas de pase largo, si soy honesto contigo”.

Sin embargo, Glenn decidió hacer el cambio en el centro. No estaba seguro de si eso se mantendría en el juego de los Jets en Cincinnati el próximo domingo.

“En última instancia, tomaré la decisión, pero hay muchas conversaciones que tengo que tener conmigo mismo para ver qué puedo hacer para asegurarnos de que tengamos una oportunidad de ganar. Y luego, obviamente, hablaré con el personal ofensivo y veré cuáles son sus pensamientos también. Pero tomaremos la decisión correcta", dijo Glenn.

“Cualquiera que sea la decisión, la aceptaré y seguiremos adelante”

Glenn también estuvo en desacuerdo con la noción de que si comienza con Taylor la próxima semana, no podría traer a Fields en algún momento.

“No creo que eso sea algo que puedas decir”, comentó Glenn. "Esto es la NFL. Son los altibajos de cómo van las cosas. Para mí, voy a tratar de poner a los chicos que nos den la mejor oportunidad de ganar.

Taylor en realidad entró al juego por primera vez antes, cuando Fields fue revisado por una lesión en la cabeza después de recibir un golpe tardío de Nick Scott en el primer cuarto. Fields se perdió cuatro jugadas, incluida una penalización de los Jets, pero regresó para la siguiente serie de Nueva York.

“Como competidor, siempre quieres comenzar, pero esa no es mi decisión, ni sentiré de ninguna manera emocional sobre lo que el entrenador decida”, dijo Taylor. “Estaré listo para la oportunidad, pero también estoy aquí para apoyar a Justin. Tengo mucho respeto por él y por cada chico en este vestuario, así que estoy aquí para hacer lo que necesito hacer cuando me llamen”.

