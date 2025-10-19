Colts ganan 38-24 a Chargers con su sexta victoria y rompen racha de cinco reveses en Los Ángeles

Daniel Jones lanzó para 288 yardas y dos anotaciones, Jonathan Taylor tuvo su tercer juego de tres touchdowns de la temporada y los Colts de Indianápolis vencieron 38-24 a los Chargers de Los Ángeles el domingo, logrando su sexta victoria, la mayor cantidad en la NFL.

Los Colts (6-1) también rompieron una racha de cinco derrotas en Los Ángeles después de perder contra los Rams en el SoFi Stadium el mes pasado. No habían vencido a los Chargers, Rams o ahora a los Raiders de Las Vegas en L.A. desde 1986. En general, los Colts no habían vencido a los Chargers desde el 25 de septiembre de 2016, en Indianápolis.

Con su mejor inicio desde 2009, los Colts, líderes del Sur de la AFC, lideraron 23-3 al medio tiempo mientras mantenían a los Chargers en diez yardas por tierra en seis acarreos. Los Colts anotaron pronto con una carrera de 23 yardas de Taylor y nunca miraron atrás.

Jones completó 23 de 34 pases. Taylor tuvo 16 acarreos para 94 yardas.

Los Chargers (4-3) nunca lideraron mientras perdían por tercera vez en cuatro juegos a pesar de un récord personal de 423 yardas por pase y tres touchdowns de Justin Herbert. Sus 37 pases completados establecieron un récord de franquicia.

Los Chargers superaron a los Colts 21-17 en la segunda mitad, remontando con tres touchdowns en tres posesiones consecutivas, después de ser limitados al gol de campo de 43 yardas de Cameron Dicker en la primera mitad.

Su última serie del juego consumió nueve minutos, pero los Chargers perdieron el balón en downs sin llegar a la zona roja.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes