Jerami Grant lidera a los Trail Blazers con 35 puntos en victoria por 115-103 sobre los Bucks

Jerami Grant anotó 35 puntos, su máximo de la temporada, y los Trail Blazers de Portland lograron una victoria de 115-103 sobre los Bucks de Milwaukee, que cayeron por quinto juego seguido el lunes por la noche.

Portland ganó por segunda vez en sus últimos siete juegos y se recuperó una noche después de perder 122-95 en Oklahoma City.

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee se perdió su tercer juego consecutivo debido a una distensión en el aductor izquierdo. Portland no contó con Jrue Holiday (distensión en la pantorrilla derecha), Scoot Henderson (desgarro en el tendón de la corva izquierda), Shaedon Sharpe (distensión en la pantorrilla derecha), Matisse Thybulle (desgarro en el ligamento del pulgar izquierdo) y Blake Wesley (fractura en el pie derecho).

Deni Avdija anotó 22 unidades para Portland, mientras que Donovan Clingan añadió 14 tantos y 12 rebotes.

Bobby Portis de Milwaukee consiguió 22 puntos, Cole Anthony 16 y Kyle Kuzma 15. Myles Turner tuvo 13 tantos y 11 rebotes.

Portland se adelantó definitivamente con 7:35 restantes en el segundo cuarto y mantuvo una ventaja de dos dígitos durante toda la segunda mitad.

Los Trail Blazers aseguraron el juego con una racha de 18-0 que comenzó al final del tercer período y se extendió al cuarto, para una cómoda delantera de 102-74.

Portland eventualmente lideró por hasta 33 puntos.

El juego fue el primero de Portland en Milwaukee desde que el base siete veces All-NBA Damian Lillard se reincorporó a los Trail Blazers después de dos temporadas con los Bucks. Lillard, quien fue liberado por los Bucks este verano para darles espacio salarial para firmar a Myles Turner, hizo el viaje a Milwaukee a pesar de que no está jugando esta temporada para recuperarse de un desgarro en el tendón de Aquiles.

