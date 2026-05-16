Ashby se convierte en 1er ganador de 8 juegos; Cerveceros superan 3-2 a Mellizos con interferencia
Aaron Ashby se convirtió en el primer lanzador de las Grandes Ligas en ganar ocho juegos en esta campaña, con ayuda de una interferencia marcada al tercera base Royce Lewis, y los Cerveceros de MIlwaukee superaron el viernes 3-2 a los Mellizos de Minnesota.
La interferencia permitió que se anotara la carrera del empate en una octava entrada de dos carreras y redituó a Milwaukee su séptima victoria en ocho juegos.
Minnesota ganaba 2-1 en la octava cuando sencillos del venezolano Jackson Chourio y Brice Turang ante Andrew Morris (1-2) pusieron corredores en las esquinas. Luego, Turang se robó la segunda.
Con el cuadro adentro, el venezolano William Contreras conectó un roletazo fuerte al campocorto Brooks Lee, quien tiró a tercera, donde Lewis tocó a Chourio cuando se deslizaba de regreso a la almohadilla.
El umpire de tercera base, Jordan Baker, señaló out, pero tras consultar con su equipo determinó que Lewis había usado el pie derecho para dejar a Chourio sin camino hacia la base.
Se permitió que Chourio anotara por la interferencia. El mánager de los Mellizos Derek Shelton salió a discutir la decisión y Baker le endosó su tercera expulsión de la temporada.
Bauers conectó un doble, impulsando a Chourio con la carrera de la ventaja.
Ashby (8-0) ha hecho 20 apariciones como relevista y una apertura esta temporada.
Trevor Megill lanzó una novena perfecta ante su antiguo equipo para conseguir su quinto salvamento.
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