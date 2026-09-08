Shohei Ohtani vuelve como bateador designado de Dodgers tras 4 días; pausa en el pitcheo

Shohei Ohtani volvió a la alineación de los Dodgers de Los Ángeles como bateador designado la noche del lunes tras una pausa de cuatro días para atender molestias persistentes en la rodilla izquierda, el bíceps derecho y el cuello.

Ocupó su puesto habitual como primer bate para el inicio de la serie contra los Rojos de Cincinnati.

“Ojalá no veamos esas muecas de dolor que vimos hace unas cuantas noches”, comentó el mánager Dave Roberts antes del juego, en referencia a que Ohtani se había mostrado físicamente limitado en el plato antes de su descanso.

“No quiero decir que sea algo de día a día, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo sale de lo de esta noche para luego tomar la decisión para mañana y los días siguientes”, añadió Roberts.

Los Dodgers, líderes del Oeste de la Liga Nacional, ganaron los cuatro juegos durante la ausencia de Ohtani, incluida una barrida sobre los Nacionales de Washington.

Incluso con el regreso de Ohtani como bateador, parece cada vez más improbable que la superestrella de doble función vuelva a lanzar esta temporada. No lanza en un juego desde el 3 de julio y no ha hecho tiros desde una sesión de bullpen en Detroit el 28 de agosto.

“Hemos puesto en pausa el lanzar”, señaló Roberts, “y simplemente hacer que se concentre en batear, correr, mantener bien las piernas y hacer lo que sea necesario para ayudarnos a ganar”.

Cuando se le pidió que definiera “poner en pausa el lanzar”, Roberts explicó que “no está muerto, pero no tenemos un calendario de cuándo va a volver a tomar una pelota de béisbol”.

¿Por qué no decir simplemente que Ohtani no volverá a lanzar?

“Estoy eligiendo no decir que está muerto”, respondió Roberts.

Los pensamientos de Ohtani siguen siendo privados, ya que no ha hablado con los medios desde el 17 de agosto.

Roberts describió a Ohtani como “feliz” de estar de vuelta en la alineación y “completamente bien” con dejar de lado por ahora cualquier plan de lanzar.

Al quitarle a Ohtani la carga de lanzar, los Dodgers esperan que el cuatro veces MVP se concentre en el bateo y retome el rumbo después de que no pareciera ser él mismo en el plato.

Ohtani batea para .279 con 30 jonrones y 80 carreras impulsadas esta temporada. Sin embargo, desde la pausa del Juego de Estrellas, batea para .250 con ocho jonrones y 22 carreras impulsadas en 41 juegos.

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