Jeff Hafley predice un regreso con potencial récord de Parsons tras su lesión con Packers

El coordinador defensivo de los Packers de Green Bay, Jeff Hafley, ofreció una predicción audaz sobre el eventual regreso de Micah Parsons tras la rotura del ligamento cruzado anterior que terminó prematuramente con la temporada del estelar cazamariscales.

"Si fuera un apostador, apostaría a que regresa incluso mejor y probablemente rompa el récord de capturas el próximo año", afirmó Hafley el miércoles.

Hafley también es optimista sobre las posibilidades de los Packers, de seguir jugando con una defensa de calidad, incluso sin Parsons, quien se lesionó el domingo la rodilla izquierda en el tercer cuarto de la derrota de los Packers por 34-26 en Denver.

Los Packers (9-4-1) jugarán su primer partido completo sin Parsons esta temporada el sábado, cuando visiten a los Bears de Chicago (10-4) con la cima de la División Norte de la Conferencia Nacional en juego.

"Tenemos muy buenos jugadores, hemos jugado buena defensa y vamos a seguir haciéndolo", comentó Hafley. "Nuestros muchachos entienden eso, y creo que es importante que todos entiendan que estos chicos tienen mucho orgullo, y se van a unir aún más por esto. Y van a jugar bien".

Las estadísticas sugieren que la defensiva de Green Bay podría tener dificultades sin Parsons, quien al momento de su lesión era el líder del equipo con 12,5 capturas de quarterback.

Aunque los Packers han permitido la sexta menor cantidad de yardas por encuentro (294,6) y el octavo menor promedio de puntos por partido (20,1), su juego en Denver expuso su vulnerabilidad cuando no aplican una presión constante al pasador. Bo Nix de Denver no fue capturado mientras lanzaba para 302 yardas y cuatro touchdowns.

Las 83 presiones al quarterback por parte de Parsons, la cifra más alta de la liga según NFL Next Gen Stats, fueron casi el doble del total de cualquier otro jugador de los Packers. Green Bay necesitará que las selecciones de primera ronda Rashan Gary y Lukas Van Ness recuperen la forma que mostraron al inicio de la temporada, cuando capitalizaron toda la atención que las ofensivas le daban a Parsons.

Gary ocupa el segundo lugar en el equipo con 42 presiones, pero sus 7,5 capturas de esta temporada ocurrieron en los primeros siete partidos de Green Bay.

Van Ness consiguió 1,5 sacks en los primeros cinco duelos de Green Bay. Se perdió siete de los siguientes ocho partidos de los Packers por una lesión en un pie. Van Ness regresó para participar en 22 jugadas y registrar dos tacleadas contra Denver.

Gary dijo que los Packers planean jugar el resto de la temporada de una manera que impresione a Parsons.

"Lo más importante es que él quiere que pasemos la página y sigamos jugando y consiguiendo victorias", expresó Gary.

Green Bay todavía tiene a muchos de los jugadores clave de una defensiva que se ubicó quinta en yardas permitidas y sexta en puntos aceptados la temporada pasada. Eso les da a los Packers la confianza de que aún pueden contener a las ofensivas incluso sin Parsons como perseguidor de los quarterbacks.

Después de que Hafley habló sobre la posibilidad de que Parsons rompa el récord de capturas en una sola temporada el próximo año, se le preguntó si se refería específicamente al récord de la liga. Michael Strahan estableció esa marca con 22,5 en 2001 y T.J. Watt la igualó 20 años después, aunque Myles Garrett de Cleveland actualmente tiene 21,5 con tres duelos restantes en su temporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes