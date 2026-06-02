Canadá derrota 2-0 a Uzbekistán en un amistoso rumbo al Mundial

Jonathan Osorio anotó un gol en la que fue su 90ma aparición con la selección nacional de Canadá en la victoria por 2-0 sobre Uzbekistán en un partido de preparación para el Mundial la noche del lunes.

Osorio, quien ingresó al partido para iniciar el segundo tiempo, marcó su primer gol con Canadá desde 2023 a los 58 minutos con un potente disparo que superó al arquero uzbeko Abduvohid Nematov. Fue el 10mo gol internacional de Osorio.

Jayden Nelson, quien también entró desde el banquillo, añadió el segundo gol de Canadá en el tiempo de descuento. Tani Oluwaseyi asistió en ambos tantos.

El defensor canadiense Moïse Bombito fue sustituido a los 31 minutos y más tarde salió cojeando hacia el vestuario con la parte baja de la pierna izquierda envuelta en hielo. Bombito no había jugado con la selección desde que se fracturó la tibia izquierda en un empate 2-2 con Mónaco en octubre.

Canadá perdió al mediocampista Marcelo Flores, quien se rompió un ligamento de la rodilla derecha el sábado mientras jugaba con los Tigres de la Liga MX en la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Nelson, quien no fue incluido en la convocatoria de Canadá para el Mundial, quizá se ganó el lugar de Flores en la lista con su actuación ante Uzbekistán.

El arquero Maxime Crepeau jugó la primera mitad y fue reemplazado por Dayne St. Clair en la segunda, en un cambio planificado de antemano.

El entrenador Jesse Marsch dio a conocer su convocatoria para el Mundial el viernes. Alphonso Davies fue incluido en el equipo pese a una lesión en el tendón de la corva que podría dejarlo fuera del partido inaugural. El jugador, originario de Edmonton, observó el encuentro, pero no estuvo disponible para el partido del lunes.

Canadá abre el Mundial el 12 de junio en Toronto ante Bosnia y Herzegovina en el Grupo B.

Uzbekistán está en el Grupo K y enfrentará a Colombia en su primer partido el 17 de junio en Ciudad de México. Conocido como los Lobos Blancos, el equipo disputa su primera participación en un Mundial.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa