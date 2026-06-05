"El título es suyo para perderlo": Russell le mete presión a su compañero Antonelli en Mónaco

El título de Fórmula 1 de Kimi Antonelli es “suyo para perderlo”, o al menos eso afirma George Russell, su compañero de Mercedes. De repente, en el Gran Premio de Mónaco de este fin semana quizá ambos puedan perder.

Antonelli, de 19 años, ha ganado cuatro carreras seguidas para abrir una enorme ventaja de 43 puntos y, entre él y Russell, Mercedes ha monopolizado todos los Grandes Premios este año. Ferrari y el ídolo local Charles Leclerc intentarán poner fin a esa racha esta semana.

Leclerc fue el más rápido en la primera práctica el viernes para confirmar sus pretensiones.

El Gran Premio de Canadá le dio picante a la lucha por el título cuando Russell y Antonelli pelearon rueda a rueda vuelta tras vuelta, hasta que una falla de motor en el monoplaza de Russell arruinó el espectáculo.

“Tienes un colchón tan grande que se siente como que solo puedes conservarlo o perderlo. Y creo que es suyo para perderlo", comentó Russell el jueves. "Así que mi mentalidad es disfrutar cada carrera, intentar ganar cada carrera. Solo necesito seguir siendo el tipo que sale por arriba, aunque sea él quien en este momento está consiguiendo los resultados”.

Mercedes ha tenido el auto a vencer durante todo el año, pero en Mónaco podría ser Ferrari el que esté al frente. Las máquinas de Leclerc y Lewis Hamilton tienen un turbocompresor más pequeño, lo que podría darles un impulso de potencia más rápido a la salida de las muchas curvas lentas.

“Si hay una pista en la que apostaría por nosotros, probablemente sea Mónaco”, dijo Leclerc, quien acaba de firmar un nuevo contrato con Ferrari.

Leclerc lidera la práctica

Leclerc avaló esa intención en la primera sesión de prácticas del viernes, al marcar el mejor tiempo por 0,226 segundos sobre su compañero Hamilton. Max Verstappen fue tercero, a 0,513 del ritmo, lo que relegó a Antonelli y Russell al cuarto y quinto puesto.

El compañero de Verstappen en Red Bull, Isack Hadjar, se estrelló contra las barreras y provocó una breve interrupción.

Prueba única en Mónaco

Las calles estrechas y reviradas de Mónaco crean una carrera distinta a cualquier otra. El tricampeón Nelson Piquet la comparó con andar en bicicleta por la sala de tu casa.

Este año, se siente casi como una clase de carreras completamente diferente.

Por primera vez, hay un limitador de velocidad de facto que reduce la potencia eléctrica cuando el auto supera los 200 km/h (124 mph) por motivos de seguridad, y las nuevas piezas aerodinámicas móviles para 2026 destinadas a la velocidad en recta no se usarán en Mónaco. En esencia, el circuito está siendo tratado como una gran curva.

Mercedes, Red Bull y McLaren han colocado “aleroncitos” en miniatura en sus autos para obtener carga aerodinámica extra, en lugar de los componentes que normalmente moverían los alerones.

Las carreras en Mónaco tienden a ser procesiones, pero la clasificación es tensa y a menudo espectacular, más aún porque la posición en la parrilla es especialmente importante cuando adelantar en la carrera del domingo es casi imposible.

Con Cadillac en la parrilla para 2026, habrá dos autos más en pista para un total de 22. Eso podría convertir la clasificación en algo más parecido a una lotería, especialmente en la primera sesión, aún más abarrotada.

Las Vegas se eleva sobre Mónaco

El glamour de la vieja escuela y el brillo moderno chocaron la noche del jueves cuando la F1 utilizó un enjambre de 3.000 drones sobre el puerto de Mónaco para anunciar una extensión de contrato por 10 años para el Gran Premio de Las Vegas.

Mónaco fue pionero en la mezcla de casinos, celebridades y carreras callejeras que alimenta el proyecto de F1 en Las Vegas. Desde su debut en 2023, tras el auge de la F1 en Estados Unidos, Las Vegas se ha convertido en un aspirante a superar a Mónaco como el evento social más destacado del calendario.

El presidente de la F1, Stefano Domenicali, calificó el jueves a Las Vegas como el “destino principal para grandes carreras, entretenimiento de clase mundial, líderes empresariales globales, celebridades de primer nivel e influencers”. Era una descripción que hasta hace poco solo se aplicaba a Mónaco.

Las Vegas fue la primera carrera que la F1 promovió internamente, en la práctica una gran apuesta por el mercado de Estados Unidos y una que, hasta ahora, parece estar dando resultados.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes