Jazz Chisholm pega jonrón; Gil y Yankees superan 4-3 a Cardenales, que hilan 3ra derrota

Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón y el dominicano Luis Gil lanzó pelota de una carrera en cinco innings y un tercio para guiar el viernes a los Yankees de Nueva York hacia un triunfo de 4-3 ante los Cardenales de San Luis.

Gil (1-1) permitió una carrera con cuatro hits y tres bases por bolas y logró cuatro ponches en su tercera apertura de la temporada. David Bednar lanzó una novena sin carreras para su 19º salvamento de la temporada y el segundo para los Yankees.

Andre Pallante (6-10) permitió cuatro anotaciones con seis imparables y tres bases por bolas, y ponchó a ocho bateadores, su mayor número de la campaña, a lo largo de cinco entradas. Pero los Cardenales hilvanaron su tercer tropiezo.

Victor Scott II conectó un doble impulsor por la línea del jardín derecho ante el dominicano Camilo Doval, y el venezolano Pedro Pagés anotó con un lanzamiento descontrolado de Luke Weaver en la parte baja de la séptima entrada para reducir la ventaja de los Yankees a 4-3.

Lars Nootbaar y Masyn Winn conectaron dobles consecutivos al jardín derecho en la parte baja de la sexta entrada para poner a los Cardenales en la pizarra y sacar a Gil del juego.

El dominicano Jason Domínguez bateó un sencillo impulsor con dos outs al jardín izquierdo en la parte alta de la tercera entrada para poner a los Yankees adelante 4-0.

Chisholm conectó un jonrón de dos carreras con dos outs, su 21º de la temporada, por la línea del jardín derecho para culminar una primera entrada de tres carreras de los Yankees.

Por los Yankees, el dominicano Domínguez de 4-1 con una remolcada. El panameño José Caballero de 3-2.

Por los Cadenales, el panameño Iván Herrera de 3-1. Los venezolanos Pagés de 2-1 con una anotada, Yohel Pozo de 1-0.