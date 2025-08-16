Hurston Waldrep brilla en la victoria de los Bravos 2-0 sobre los Guardianes

Hurston Waldrep lanzó seis entradas sin permitir carreras en un juego combinado de dos hits mientras Nacho Álvarez Jr. y Michael Harris II impulsaron cada uno una carrera, que dio a los Bravos de Atlanta una victoria de 2-0 sobre los Guardianes de Cleveland el viernes por la noche.

Waldrep (3-0) aceptó un par de imparables, ambos a Steven Kwan, igualando su salida más larga de la temporada. El lanzador derecho ponchó a siete, la mayor cantidad en su carrera, y dio dos bases por bolas antes de ser relevado por el cubano Daysbel Hernández y Tyler Kinley.

El también cubano Raisel Iglesias lanzó la novena para su 18vo salvamento en 23 oportunidades, dando a los Bravos su tercera victoria consecutiva. Los Guardianes fueron blanqueados por 12da vez y cayeron un juego detrás de los Yankees por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

Álvarez recibió una base por bolas con la casa llena en la cuarta entrada ante el abridor de Cleveland, Joey Cantillo (3-3), anotando Ozzie Albies. Harris impulsó al corredor emergente Eli White con un sencillo en la novena contra el venezolano Carlos Hernández.

La estrella de los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr., regresó después de perderse 15 juegos por una distensión en la pantorrilla derecha. El ex MVP de la Liga Nacional fue declarado out por interferencia de corredor en la cuarta entrada.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 3-0; y el dominicano Marcell Ozuna de 4-1.

Por los Guardianes, los venezolanos Gabriel Arias de 3-0, Brayan Rocchio de 3-0; y los dominicanos José Ramírez de 4-0, Carlos Santana de 3-0.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.