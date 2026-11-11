Jaylen Brown y Jayson Tatum se muestran distanciados en 1ra visita de Celtics a 76ers tras canje

Jaylen Brown encestó algunos tiros en suspensión en el lado de la cancha de los Sixers. Jayson Tatum calentó en su propia mitad de la pista junto a sus compañeros de los Celtics.

Ninguno de los dos astros se animó a disparar frente al otro.

Brown y Tatum mantuvieron la distancia entre ellos durante el calentamiento previo al partido del martes, cuando los Celtics enfrentaron a Filadelfia por primera vez desde el traspaso del verano que, de manera sorpresiva, hizo que Brown cambiara de bando.

Tatum intentó saludar a Brown antes del salto inicial con un toque en el hombro y un golpe en el pecho que su excompañero ignoró. Luego, Tatum estrechó la mano y se dio un gran abrazo con LeBron James.

Brown y Tatum fueron compañeros durante mucho tiempo y ganaron juntos un campeonato de la NBA en Boston, pero su fría relación personal terminó por separar al que había sido uno de los dúos más dinámicos de la liga.

“No hay nada de qué hablar”, manifestó Brown el domingo en Chicago. “Él está de su lado; yo estoy de mi lado. Los dos estamos tratando de ganar. No hay nada de qué hablar. Saquen el balón”.

Ninguno de los dos habló antes del partido del martes.

El duelo se transmitió por streaming en Peacock y la cadena le dio toda la promoción en redes sociales como si fuera unn combate clásico de pesos pesados.

“Jaylen Brown vs. Jayson Tatum. Por primera vez”, decía el texto de la publicación sobre clips de ambos jugadores desde su etapa con los Celtics y hasta esta temporada.

Brown le ganó la partida a Tatum al inicio, cuando interceptó un pase de su antiguo compañero y le dio el balón a Tyrese Maxey para un triple.

Brown comentó el mes pasado que no había “ningún problema” entre él y Tatum, aun cuando el análisis sobre el final de su relación se había prolongado hasta la presente temporada.

“Puede que haya un poco de chuletas de cordero y algo de salsa”, dijo Brown el mes pasado en respuesta a una publicación en redes sociales. “Él debería estar listo en todo momento”.

El traspaso ha sido un éxito para ambos equipos. Los 76ers, con Brown y James a bordo, tienen marca de 9-2 y los Celtics poseen el segundo mejor récord del Este con 8-2.

“Creo que será interesante”, señaló el entrenador de los Sixers, Nick Nurse, antes del partido. “Me imagino que han jugado bastante uno contra uno entre ellos a lo largo de los últimos años, y me imagino que eso se verá un poco”.

Joe Mazzulla dirigió a ambos jugadores en 2024, cuando ganaron el campeonato de la NBA. Brown fue el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA de 2024.

Fue cinco veces elegido al Juego de Estrellas y terminó con los mejores promedios de su carrera de 28,7 puntos, 6,9 rebotes y 5,1 asistencias la temporada pasada, mientras que Tatum se perdió la mayor parte de la campaña anterior mientras se recuperaba de una rotura del tendón de Aquiles que ocurrió durante los playoffs de 2025.

Con ambos jugadores sanos y con salarios elevados que eventualmente aumentarían hasta alrededor del 70% del tope salarial de Boston, la franquicia tuvo que elegir a cuál conservar. Se decidió por Tatum.

Brown fue traspasado al rival Filadelfia en julio a cambio de Paul George y selecciones del draft.

“Creo que es algo realmente interesante para todos nosotros poder verlo esta noche y ver cómo se desarrolla”, expresó Nurse.

George, de 36 años, también regresó a Filadelfia tras dos temporadas discretas con los Sixers. Estaba listo para unirse a Embiid y Maxey a fin de conformar un trío estelar cuando dejó a los Clippers y firmó, antes de la temporada 2024, un contrato como agente libre por cuatro años y 212 millones de dólares.

En cambio, George fue castigado por lesiones de rodilla y del aductor —entre otras— que le impidieron alcanzar todo el potencial que había mostrado en sus tres paradas anteriores en la NBA.

La temporada pasada fue suspendido 25 partidos por violar los términos del programa antidrogas de la NBA. George regresó para los últimos 10 encuentros de la temporada y fue una pieza clave para que los Sixers remontaran un 3-1 y vencieran a los Celtics en una serie de primera ronda de los playoffs.

George fue traspasado a Boston y, en su lugar, se sumó a una lista que incluía a Jimmy Butler y James Harden, de refuerzos estelares contratados como “mercenarios” que no lograron ganar un título con los Sixers.

George —cuyos 20,4 puntos antes del partido superan los de cualquiera de sus dos temporadas en Filadelfia— dijo durante la práctica de tiros que el encuentro no tenía un significado extra.

“Si hubiera estado aquí ocho, nueve, 10 años, sería otra historia”, afirmó George. “Estuve aquí dos años. Obviamente, no tuvimos la mejor suerte ni tuvimos una gran asociación en términos de mi capacidad para mantenerme sano y en la cancha. Así que creo que eso influyó en muchas cosas. Es una afición tremenda. Una gran ciudad deportiva para jugar”.

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