Jordan Goodwin anota 18 puntos con 6 triples y Suns arrollan 133-110 a Clippers

Jordan Goodwin anotó 18 puntos en su regreso tras una lesión de pantorrilla, Devin Booker sumó 17 unidades y los Suns de Phoenix arrollaron el martes 133-110 a los Clippers de Los Ángeles.

Phoenix encestó 22 de 43 triples (51%) y contó con siete jugadores que aportaron cifras de dos dígitos, incluidos cinco que ingresaron desde la banca. Luke Kennard aportó 14 puntos, Jalen Green anotó 13 y Collin Gillespie añadió 12 unidades y ocho asistencias, mientras que Khaman Maluach contribuyó con 11 tantos y siete rebotes.

Los Suns llegaron al descanso con una ventaja de 17 puntos y ampliaron la diferencia a 91-59 con cuatro minutos por jugar en el tercer cuarto. Tienen marca de 3-2 hasta ahora en su estadía de siete partidos en casa, la más larga de la temporada.

Goodwin —quien firmó un contrato de 19 millones de dólares por tres años para regresar a los Suns en esta campaña— encestó 6 de 7 tiros desde más allá del arco en apenas 14 minutos. Se perdió los tres partidos anteriores.

Los Clippers venían de su primera victoria en más de dos semanas, pero ahora han perdido ocho de sus últimos nueve partidos. Rui Hachimura, Baba Miller y Darius Garland anotaron 13 puntos cada uno, mientras que Max Strus consiguió 12.

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