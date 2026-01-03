El duo de Doncic y James sigue haciendo de las suyas en victoria ante Grizzlies

Luka Doncic y LeBron James se unieron para noches como estas. Las dos superestrellas de Los Angeles Lakers superaron los 30 puntos cada uno en un juego por primera vez esta temporada.

Doncic anotó 34 puntos, acertando 17 de 20 tiros libres, y sumó seis rebotes y ocho asistencias. James tuvo 31 unidades atinando 12 de 18 tiros, junto con nueve rebotes y seis asistencias.

Los Lakers remontaron para vencer 128-121 sobre los diezmados Grizzlies de Memphis, el viernes por la noche.

Fue la tercera vez en general que Doncic y James anotaron 30 o más puntos en el mismo juego. Sucedió dos veces en marzo, un mes después de que Doncic se uniera a los Lakers en un intercambio espectacular desde Dallas.

“Solo jugando en ritmo. Tratando de encontrar formas en las que podamos ser productivos”, expresó James, el jugador activo más veterano de la NBA que cumplió 41 años el martes. “Luka hizo un gran trabajo llegando a la línea de tiros libres. Yo, solo tratando de aportar un poco aquí, un poco allá. Solo tratando de ser consistente y súper eficiente con mi juego. Trabajamos bien el uno con el otro”.

Los 17 tiros libres convertidos por Doncic fueron uno menos que su récord personal, mientras que sus 20 intentos fueron un récord de temporada. Como equipo, los Grizzlies acertaron 15 de 23 desde la línea.

“Solo tratando de ir hacia el aro mucho más de lo habitual para mí”, comentó Doncic. “Pero para él, solo está jugando su juego, atacando lo que ve, siendo eficiente y ayudándonos a ganar los partidos.”

Los Lakers mejoraron a 11-0 en victorias en el último momento esta temporada. El juego estuvo empatado dos veces en el cuarto periodo, cuando los equipos intercambiaron ventajas de un punto hasta los últimos cinco minutos y medio. James tuvo diez puntos en el período y Doncic tuvo seis. Combinados, sumaron cinco asistencias y tres rebotes.

“Fue fenomenal", aseguró el entrenador de los Lakers, JJ Redick, sobre James. “Hubo solo algunos momentos en los que hicieron carreras y la respuesta de él, se sintió como si casi cada vez que necesitábamos una canasta, él simplemente lo lograba”.

En un momento, Doncic lanzó un pase largo a James.

“Uno de los mejores quarterbacks y yo soy un receptor bastante bueno cuando se trata de eso”, dijo James. “Es mi trabajo no permitir que la defensa rompa eso o robe el balón. Él lo puso a tiempo y en el objetivo para mí”.

Doncic y James recibieron mucha ayuda de sus compañeros. Jake LaRavia tuvo 21 puntos y nueve rebotes y Marcus Smart tuvo 13 tantos, ocho rebotes y siete asistencias. Jaxson Hayes agregó 12 como suplente.

“Ellos haciendo eso, en realidad quita la presión y la carga de LeBron y Luka”, añadió Redick.

