Seahawks aseguran el 1er puesto de la NFC y el título divisional, al derrotar 13-3 a 49ers

Zach Charbonnet anotó con un acarreo de 27 yardas en el primer cuarto y los Seahawks de Seattle anularon a la poderosa ofensiva de los 49ers de San Francisco para doblegarlos el sábado por 13-3, con lo que aseguraron el primer puesto de la Conferencia Nacional para los playoffs.

Seattle (14-3) ganó su primer título de división desde 2020 y ahora está a dos victorias en casa de regresar al Levi's Stadium para disputar el Super Bowl el próximo mes, después de superar a San Francisco (12-5) en un duelo clave.

De hecho, fue apenas el cuarto partido de la última semana de una campaña en que el ganador aseguraba el puesto de primer preclasificado en los playoffs.

La derrota envía a los 49ers a jugar como visitantes en la ronda de comodines el próximo fin de semana contra un oponente que se determinará después de los duelos del domingo.

La unidad defensiva del entrenador Mike Macdonald desconcertó a un ataque de los 49ers que había sido el más potente de la NFL desde que Brock Purdy regresó de una lesión en la Semana 11.

Los Seahawks no permitieron un primero y 10 en el primer cuarto, generaron tres capturas y realizaron la jugada defensiva más importante al inicio del cuarto periodo, cuando Drake Thomas consiguió una intercepción en la yarda tres de Seattle en un pase que se le escapó de las manos a Christian McCaffrey.

Sam Darnold hizo lo suficiente para los Seahawks al ganar un enfrentamiento en la Semana 18 esta temporada, un año después de caer ante Minnesota ante Detroit. Aquella derrota les costó a los Vikings la oportunidad de ser primeros preclasificados.

Darnold completó 20 de 26 pases para 198 yardas y no perdió el balón ni una vez. Seattle se apoyó mucho en el juego terrestre.

Kenneth Walker III corrió para 97 yardas, Charbonnet logró el largo touchdown y los Seahawks terminaron con 180 yardas por tierra, su segunda mayor cantidad en un duelo esta temporada.

Purdy completó 19 de 27 pases para 127 yardas y una intercepción, y McCaffrey fue limitado a 23 yardas en ocho acarreos. Los 49ers tuvieron su partido con menor puntuación desde que perdieron 23-3 ante Carolina en el debut del entrenador Kyle Shanahan en 2017.

