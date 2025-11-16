Jaylen Brown anota 33, Payton Pritchard 30 y los Celtics vencen 121-118 a Clippers

Jaylen Brown anotó 33 puntos y consiguió 13 rebotes, Payton Pritchard añadió 30 unidades y los Celtics de Boston resistieron a los Clippers de Los Ángeles para lograr una victoria de 121-118 el domingo.

Derrick White anotó 22 tantos con nueve asistencias y siete rebotes, y Neemias Queta contribuyó con 14 puntos y nueve rebotes para Boston.

Jugando por primera vez desde que vencieron a Memphis por 37 puntos en casa el miércoles, los Celtics casi desperdiciaron una ventaja de 24 en el tercer cuarto, pero nunca estuvieron por detrás en su camino hacia su segunda victoria consecutiva.

Después del 82do triple-doble en su carrera con 41 puntos en una victoria en doble tiempo extra en Dallas el viernes, James Harden anotó 32 de sus 37 unidades en la segunda mitad para liderar a los Clippers. Ivica Zubac añadió 16 puntos y 12 rebotes.

El alero de los Clippers, Derrick Jones Jr., fue ayudado a salir hacia el vestuario después de caer al suelo y agarrarse la rodilla derecha tras una colisión en el segundo cuarto y no regresó.

Los Ángeles lo redujo a 119-118 con un triple de Harden a dos segundos del final, pero Pritchard fue objeto de falta y encestó dos tiros libres.

Harden tuvo una oportunidad clara de un posible triple para empatar, pero el balón rebotó en el aro cuando sonó la bocina.

