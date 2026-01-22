Jaylen Brown anota 30 puntos y toma diez rebotes en victoria de Celtics 119-104 sobre Pacers

Jaylen Brown tuvo 30 puntos y diez rebotes, y los Celtics de Boston abrieron una ventaja de 23 en la primera mitad antes de navegar hacia una victoria de 119-104 sobre los Pacers de Indiana el miércoles por la noche.

Sam Hauser encestó cinco triples, anotando 17 puntos para Boston, y Neemias Queta tuvo 17 unidades y nueve rebotes. Los Celtics se recuperaron de la derrota por un punto del lunes por la noche ante Detroit, líder de la Conferencia Este.

Pascal Siakam tuvo 32 tantos y diez rebotes para los Pacers, que habían ganado cuatro de siete juegos desde que perdieron 13 seguidos en diciembre y enero. Jarace Walker anotó 19 puntos desde la banca para Indiana.

Hauser acertó sus tres primeros intentos desde la línea de tres puntos, dos de ellos en los primeros 68 segundos del juego. Los Celtics lideraban 57-34 con 3:22 por jugar en el segundo cuarto, pero Indiana redujo la desventaja a nueve en el tercero antes de que Anfernee Simons encestara un triple.

Los Pacers nunca volvieron a estar a una sola cifra de diferencia.

El nuevo lanzador de los Medias Rojas, Ranger Suárez, quien estaba en la ciudad para anunciar su contrato de cinco años y 130 millones de dólares en Fenway Park el miércoles, se sentó junto a la duela con el agente Scott Boras y recibió una cálida recepción cuando fueron mostrados en el marcador.

