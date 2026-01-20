Tyrese Maxey celebra su 1er Juego de Estrellas como titular con 29 puntos en triunfo de 76ers

Tyrese Maxey anotó 29 puntos y logró ocho robos horas después de ser nombrado titular del Juego de Estrellas de la NBA por primera vez, y Joel Embiid sumó 30 unidades y nueve rebotes para llevar a los 76ers de Filadelfia a una victoria de 113-104 sobre los Pacers de Indiana el lunes por la noche.

Kelly Oubre Jr. anotó 18 tantos, y los cinco titulares alcanzaron cifras de doble dígito.

Andrew Nembhard lideró a los Pacers con 25 puntos y Pascal Siakam tuvo 24 en una noche en la que los fanáticos del deporte en Indiana probablemente estaban más atentos al juego del campeonato nacional de fútbol americano universitario.

El entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, lamentó antes del juego que se perdería el enfrentamiento entre los Hoosiers y Miami.

Lo llamó un "fastidio".

Carlisle probablemente se sintió de la misma manera después de que los Pacers siguieron una modesta racha de tres victorias con su tercera derrota en cuatro juegos.

Maxey —quien agradeció a sus "compañeros estadounidenses" por votarlo para el juego— lanzó 12 de 24 desde el campo y añadió ocho asistencias mientras continuaba demostrando por qué es una de las estrellas emergentes de la NBA.

Maxey fue nombrado uno de los cinco titulares de la Conferencia Este y está listo para jugar para Estados Unidos en la primera versión del juego All-Star del próximo mes entre Estados Unidos y el Mundo.

Maxey hará su primera aparición como titular y obtuvo su segunda selección para los Sixers gracias a un promedio de 30,3 puntos antes del juego.

Maxey dijo que estaba dormido cuando su compañero novato V.J. Edgecombe lo llamó alrededor de las dos de la tarde para felicitarlo por la selección. Maxey luego recibió una emocionada llamada telefónica de su madre, y volvió a la cama.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes