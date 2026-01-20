Harris anota 25, Brown falla tiro decisivo y Pistons vencen 104-103 a Celtics

Tobias Harris anotó 25 puntos y Jaylen Brown falló un tiro justo antes de la bocina, permitiendo que los Pistons de Detroit se mantuvieran con una victoria de 104-103 sobre los Celtics de Boston el lunes por la noche en un enfrentamiento de equipos con los mejores récords en la Conferencia Este.

Jalen Duren anotó 18 unidades y capturó nueve rebotes, Cade Cunningham tuvo 16 tantos y 14 asistencias y Duncan Robinson agregó 15 puntos para los Pistons, líderes de la División Central (31-10).

Brown tuvo 32 al acertar 11 de 28 en tiros para los Celtics, líderes de la División Atlántica (26-16).

Cunningham y Brown fueron nombrados titulares del Juego de Estrellas por primera vez más temprano el lunes. Cunningham ocupó el primer lugar en votos por parte de los jugadores, y Brown tuvo la mayoría de los votos de los medios.

Detroit comenzó el cuarto período adelante 84-82 después de 11 empates y cinco cambios de liderazgo y los últimos 12 minutos también fueron muy disputados.

El quinto triple de Robinson le dio a los Pistons una ventaja de cinco puntos a mitad del cuarto.

Brown hizo un tiro que puso a su equipo por delante con 3:20 por jugar y Harris respondió con un triple para poner a los Pistons adelante 99-97.

Brown falló dos tiros libres con 1:58 por jugar, estando dos puntos abajo, y encestó un tiro en carrera con 45 segundos restantes para acercarse a uno.

Cunningham falló un tiro con cinco segundos restantes y Boston tenía el balón con 4,4 segundos restantes con la oportunidad de al menos extender el juego, pero Brown no pudo aprovechar un tiro desde el ala derecha.

Payton Pritchard de Boston anotó 17, Sam Hauser tuvo 16 puntos y Luka Garza superó el haber sido sancionado con cuatro faltas en tres minutos para agregar diez puntos.

