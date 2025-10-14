Japón vence a Brasil por primera vez en amistoso en Tokio

Japón venció a Brasil por primera vez el martes, remontando dos goles en contra para ganar por 3-2 el amistoso en el Estadio Ajinomoto.

Ayase Ueda anotó el gol de la victoria con un cabezazo a los 71 minutos y que desató la celebración de la multitud que llenó el estadio.

Fue la primera vez que Japón logra vencer a la potencia sudamericana después de 14 enfrentamientos.

El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, realizó varios cambios que cuatro días antes goleó 5-0 a Corea del Sur. El cinco veces campeón del mundo continuó su fuerte forma desde Seúl e inició fuerte dominando el primer periodo en la capital japonesa.

Los goles de Paulo Henrique y Gabriel Martinelli parecieron darle el control a los visitantes al descanso y parecía que se avecinaba la 12ma victoria ante Japón.

Sin embargo, siete minutos después del reinicio, Takumi Minamino aprovechó un error de Fabricio Bruno para marcar desde dentro del área. Justo después de la hora, un disparo de Keito Nakamura desviado por Bruno igualó el marcador para Japón.

Ambos equipos ya se han clasificado para la Copa del Mundo de 2026, que será coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes