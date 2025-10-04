Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Swipe for next article

George Russell logra la pole en el GP de Singapur y Verstappen supera a McLaren

AP Noticias
Sábado, 04 de octubre de 2025 10:39 EDT
F1-SINGAPUR
F1-SINGAPUR (AP)

George Russell se quedó con la pole para el Gran Premio de Singapur mientras que Max Verstappen superó a Oscar Piastri y Lando Norris, sus rivales por el título de Fórmula Uno.

Russell fue 0,182 segundos más veloz que Verstappen en la sesión de clasificación del sábado. Piastri, líder de la clasificación general, saldrá tercero, mientras que Noris, su compañero de equipo en McLaren, saldrá quinto.

Es la segunda pole del año para Russell y la primera para él y la escudería Mercedes desde el Gran Premio de Canadá en junio, el cual terminó ganando.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Relacionados

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in