Jannik Sinner sigue evolucionando su juego, como lo hicieron Federer, Nadal y Djokovic en su momento

Con un tiro ganador con globo, perfectamente colocado, que voló fuera del alcance de su rival de 1,98 metros de estatura y cayó por fuera de la línea de fondo en el segundo juego.

Una delicada dejada que hizo que Alexander Zverev cambiara de dirección tan de repente que el jugador alemán extendió en exceso la rodilla derecha en un momento crucial del tercer set.

Claro, hubo muchos de los habituales tiros ganadores desde el fondo, zumbantes y como misiles, de Jannik Sinner en su victoria en cuatro sets sobre Zverev en la final de Wimbledon. Pero también exhibió la nueva variedad de su juego, algo que le vino bien cuando Zverev desató más potencia de la que había utilizado antes contra el jugador número uno del ranking.

La variedad de golpes fue lo que más apreciaron los dos entrenadores de Sinner, Darren Cahill y Simone Vagnozzi, en el partido del domingo.

Al igual que el Big Three y el Big Four antes que ellos —Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray—, Sinner, Zverev y Carlos Alcaraz (quien está fuera por lesión) están evolucionando continuamente sus juegos, señaló Cahill.

“Alexander ahora está jugando un estilo de tenis diferente contra Jannik”, indicó Cahill. “Sabemos que Jannik va a tener que mejorar en ciertas áreas para manejar ese tipo de juego. Carlos va a volver muy fuerte también —como todos esperamos… Hay que seguir añadiendo cosas a su juego”.

“Vimos muchas de las cosas que normalmente no le gusta hacer, incluso en la final de hoy: reveses cortados, un par de globos, un par de dejadas. De verdad dio un paso al frente cuando lo necesitó en los momentos importantes”.

Reduce diferencia de títulos de Slam con Alcaraz

Con su segunda victoria consecutiva en Wimbledon, Sinner igualó los dos títulos que Alcaraz ganó antes que él en el All England Club y elevó su total a cinco Grand Slams, reduciendo la brecha con los siete de Alcaraz.

Alcaraz se perdió el Abierto de Francia y Wimbledon este año debido a una lesión en la muñeca derecha, y sigue sin estar claro si regresará a tiempo para el último major del año, el Abierto de Estados Unidos.

La actuación de Zverev en Londres lo hizo saltar por encima de Alcaraz hasta el puesto número 2 cuando se publicaron las nuevas clasificaciones el lunes.

La racha de Zverev sobre césped siguió a su primer título de Grand Slam en Roland Garros el mes pasado, después del sorprendente desplome de Sinner en segunda ronda en París.

“Mucho, mucho respeto para Sascha, porque está haciendo algo increíble. Su juego crece y crece”, expresó Sinner usando el apodo de Zverev. “Siempre hay alguien que te empuja al límite. Esperamos que Carlos vuelva también, porque el tenis lo necesita".

“Que Novak siga por aquí, que vengan todos los jugadores jóvenes, es realmente, realmente bonito”, añadió Sinner, quien venció al Djokovic de 39 años en las semifinales. “Al mismo tiempo, siempre hay que trabajar duro”.

La mamá de Sinner no pudo mirar en la Cancha Central

Sinner tuvo que remontar dos veces tras perder en un duelo maratónico a cinco sets contra Miomir Kecmanovic en la primera ronda, cuando además tuvo que lidiar con sangre que se filtraba a través de su zapatilla debido a un problema en una uña del pie.

No volvió a perder otro set hasta que Zverev desató una andanada de saques de hasta 224 km/h y los respaldó con enormes derechas hacia las esquinas.

Sinner sabía que tenía un desafío por delante cuando el desempate del primer set se decidió con un ganador de derecha cruzada de adentro hacia afuera de Zverev.

También lo sabía la mamá de Sinner, Siglinde, quien no pudo soportar ver algunos de los momentos más tensos en la Cancha Central.

“A mi mamá la veo, se fue del estadio un par de veces. No es fácil”, contó Sinner en la cancha durante su discurso de victoria, mirando hacia donde ella estaba después de que regresara a tiempo para la ceremonia del trofeo.

Persiguiendo el sol

En medio de un calor sofocante y humedad en París a finales de mayo, Sinner vio terminar su racha de 30 partidos ganados después de quedarse a un juego de una victoria en sets corridos sobre el argentino Juan Manuel Cerúndolo, quien estaba clasificado número 56.

Sinner se sometió a exámenes médicos en Milán después de la derrota en París y reconoció durante Wimbledon que los médicos descubrieron qué era lo que le molestaba, sin revelar los detalles.

“Sus registros médicos son sus registros médicos. No vamos a hablar de nada de eso”, explicó Cahill. “Pero depende de nosotros hacer algunos cambios, hacer algunas pequeñas cosas de manera diferente”.

Ahora Sinner suele salir de la cancha entre sets para refrescarse, cambiarse la camiseta y tener un momento de aire acondicionado. Durante otra ola de calor la semana anterior al inicio de Wimbledon, usó un chaleco de hielo para enfriarse.

“Miren, es pelirrojo, vive en el norte de Italia, creció entre la nieve y los Alpes. El clima caluroso es un poco diferente para él que para la mayoría de la gente”, añadió Cahill.

“Cuanto más tiempo pase con calor, mejor se va a adaptar. Puede que incluso hagamos algunos cambios en la pretemporada, persiguiendo un poco más el sol, para que se aclimate más a jugar en este tipo de condiciones”.

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