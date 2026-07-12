Zverev espera ser más que 'el tercero' en el tenis tras llegar a la final de Wimbledon

Alexander Zverev está acostumbrado a ser “el tercer tipo” en el tenis.

Después de dar continuidad a su título del Abierto de Francia con una marcha hasta su primera final de Wimbledon, espera ser algo más que eso en el futuro.

Pese a perder ante Jannik Sinner en la Pista Central el domingo, Zverev, de 29 años, considera que está más cerca que nunca de desafiar al italiano, número uno del ranking, y a su principal rival, Carlos Alcaraz, y de devolverle al tenis un nuevo Big Three.

Sinner y Alcaraz habían ganado entre ambos los últimos nueve torneos de Grand Slam antes de que Zverev conquistara este año su primer grande en Roland Garros.

“Siempre estaba esa conversación: ‘¿quién será el tercer tipo?’”, comentó Zverev. “Yo siempre he sido el tercer tipo, pero estaba muy lejos de esos dos. Pero de algún modo siempre he sido el número 3. Así que si me acerco a ellos... sería genial”.

Alcaraz se perdió el Abierto de Francia de este año —y Wimbledon— por una lesión en la muñeca, y Sinner quedó eliminado en segunda ronda en París después de venirse abajo por el calor. Zverev perdió en cinco sets ante Alcaraz en las semifinales del Abierto de Australia este año y el domingo cayó 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4 ante Sinner tras hiperextender la rodilla en el tercer set.

“Creo que he estado presionando a esos tipos”, señaló Zverev. “No les he ganado este año, pero los he llevado al límite, diría yo”.

Quizá habría podido exigirle aún más a Sinner de no haber sido por un resbalón durante el tercer set, en el único punto de quiebre de Zverev en el partido. El alemán cayó al suelo y se sujetó la rodilla derecha con dolor; Sinner se acercó para ver cómo estaba su rival antes de ayudar a Zverev a levantarse del césped.

Zverev explicó que hiperextendió la rodilla y que eso afectó su saque —su mayor arma— a partir de entonces.

“Me costaba un poco impulsarme en el saque. Así que bajó la velocidad de mi servicio”, manifestó. “Pero todo lo demás estuvo bien. Me movía bien desde el fondo y jugaba bien desde el fondo”.

A pesar de la derrota, Zverev se desprenderá del apodo de “tercer tipo” al menos en un aspecto: el lunes superará a Alcaraz y será el número 2 del ranking.

Zverev nunca había pasado de la cuarta ronda en Wimbledon antes de este año, pero parece que por fin descifró cómo jugar sobre hierba.

“Tengo 29 años y esta es la primera vez que de verdad creo que puedo ganar este trofeo”, le dijo Zverev al público de la Pista Central tras su derrota.

Sinner parece compartir esa convicción.

“Hoy estuviste muy, muy cerca. Si juegas así, estoy muy, muy seguro de que también vas a tener esto (el trofeo) en casa”, le expresó Sinner a su rival. “Sé que el objetivo es que te conviertas en el número 1 del mundo. Estás muy, muy cerca. Así que ahora tenemos que tener mucho cuidado”.

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