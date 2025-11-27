James Jones, pasa de jugador a las oficinas de la NBA con su nuevo papel

Quedan 3:42 en el último cuarto de un partido entre Orlando y Golden State. Jalen Suggs, escolta del Magic, y Jimmy Butler III, delantero de los Warriors, luchan por la posición de rebote debajo de una de las canastas. Suggs termina en el suelo, y claramente los ánimos están caldeados.

En sus asientos, unas filas por encima del centro de la cancha, James Jones y Tim Kuck están observando todo lo que sucede. Jones es vicepresidente ejecutivo, Kuck es vicepresidente de la NBA, ambos en el departamento de operaciones. Los dos sostienen sus teléfonos en la mano, sin decir una palabra. Observan cómo los árbitros logran calmar a ambos lados antes de que las cosas se intensifiquen. Y cuando todo termina y prevalecen las cabezas frías después de un intercambio de palabras que duró un minuto más o menos, se recuestan en sus asientos, relajados.

"De vuelta al juego", dice Jones.

Si las cosas se hubieran puesto feas, este es el momento en que Jones y Kuck habrían sido llamados a la acción.

Cuando hay algún problema en el juego que la liga debe abordar, desde una altercado, hasta una decisión que los equipos quieren discutir y un sinfín de cosas intermedias, ellos son la primera línea. Su papel, averiguar qué sucedió realmente y qué debería hacer la liga, si es que debe hacer algo, cuando se trata de imponer sanciones o intentar solucionar problemas.

"Lo digo todo el tiempo", expresó Jones. "Den a todos límites claros, dejen que jueguen, no se desvíen de eso, sean consistentes y todos lo resolverán".

Desde que comenzó esta temporada, Jones y Kuck han estado viajando por toda la liga para ver los juegos, visitando a los equipos, reuniéndose con los árbitros y escuchando lo que la gente quiera decirles. Jones también lleva el título de jefe de operaciones de baloncesto, una forma elegante de decir que está a cargo de la disciplina de los jugadores, y Kuck trabaja estrechamente con él.

No es inusual encontrarlos viendo juegos bien pasada la medianoche simplemente porque nadie sabe cuándo surgirá un problema que necesita ser abordado. Luego pasan la mayor parte del día siguiente viendo jugadas específicas de la noche anterior, antes de comenzar el proceso de nuevo con una nueva tanda de juegos.

"Las relaciones son absolutamente cruciales", comentó Kuck. "Todos en esta órbita pueden hablarse con franqueza incluso cuando las conversaciones son difíciles. La confianza subyacente lo permite".

Jones fue jugador de la NBA durante 14 temporadas y ayudó a Miami y Cleveland a llegar a las Finales de la NBA. Fue parte de tres campeonatos, fue oficial en la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto y luego se convirtió en gerente general.

Ha visto la liga a través de muchos prismas.

"Este es diferente", dijo.

Este es muy diferente. Jones es un novato nuevamente en este rol. Él y Kuck, quienes tenían una larga relación antes de esta temporada cuando Jones fue gerente general y jugador, rápidamente hicieron clic y ahora viajan juntos para hablar con los equipos y ver qué está sucediendo realmente en la liga.

The Associated Press tuvo acceso a su reciente viaje a Orlando, incluidas reuniones privadas con el entrenador del Magic, Jamahl Mosley, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, y los árbitros antes del juego. Mosley y Kerr son dos de los entrenadores que trabajan estrechamente con la oficina de la liga en asuntos clave, incluida el énfasis esta temporada en asegurar que la "falta de high-five" —aquella en la que un defensor golpea la mano de un tirador en salto— se juzgue correctamente.

Mosley, sentado en una mesa redonda dentro de lo que solía ser la cancha de práctica del Magic menos de una hora antes del inicio del juego, habló un poco sobre las decisiones y su interpretación cuando se reunió con Jones y Kuck. Sin embargo, principalmente, solo expresó cuánto le gusta cómo van las cosas.

"Lo he dicho antes y lo diré 500 veces más, el juego está en un espacio tan grande", les dijo Mosley. "La forma en que estamos jugando hoy... es hermosa. El ritmo ha aumentado, la competencia, la fisicalidad, y todos están felices porque todos sabemos qué esperar".

Kerr conversó con ellos en un vestuario vacío, y se refirió a las exigencias del calendario, pero compartió sentimientos similares a los de Mosley sobre cómo la liga, los entrenadores y los jugadores parecen tener un entendimiento de lo que está sucediendo. Al igual que en la reunión con Mosley, el ambiente es ligero y amistoso, y la conversación es directa.

Una reunión rápida con los árbitros siguió, hablando principalmente sobre los próximos viajes.

"Ha sido un gran colaborador estos últimos meses desde que asumió el trabajo", diría Kerr la noche siguiente sobre Jones. "Sabes, tenemos a mucha gente realmente buena en la liga".

Jones y Kuck seguirán recorriendo la liga hasta que vean a todos los equipos.

