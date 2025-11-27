Aun enfermo, Shai Gilgeous-Alexander anota 40 puntos y guía a Thunder a 10ma victoria consecutiva

A pesar de encontrarse enfermo, Shai Gilgeous-Alexander anotó 40 puntos, y el Thunder de Oklahoma City venció el miércoles 113-105 a los Timberwolves de Minnesota en un duelo de la Copa NBA.

Gilgeous-Alexander, quien estaba en duda según el informe de lesiones, encestó 12 de 19 disparos de campo y 15 de 17 tiros libres.

Oklahoma City ganó su décimo partido consecutivo y se convirtió en el quinto equipo en la historia de la NBA en comenzar una temporada con una foja de 18-1. El Thunder mejoró a 4-0 en el Grupo A del Oeste y está bien posicionado para alcanzar la ronda eliminatoria.

Gilgeous-Alexander ha anotado al menos 20 puntos en 91 encuentros consecutivos, la tercera racha más larga en la historia de la NBA, solo detrás de dos seguidillas de Wilt Chamberlain. Gilgeous-Alexander puede igualar la segunda racha de Chamberlain, de 92 duelos consecutivos, el viernes contra Phoenix.

Anthony Edwards contabilizó 31 puntos y ocho rebotes, y mantuvo a los Timberwolves en el partido al hacer varios tiros difíciles, pero no pudo evitar que Minnesota perdiera su tercer compromiso consecutivo. Los Wolves atinaron apenas 22 de 37 tiros libres.

Fue una reedición de las finales ánteriores de la Conferencia Oeste, que el Thunder ganó por 4-1. La última vez que los Wolves visitaron el Paycom Center, perdieron 124-94 en el quinto partido cuando el Thunder obtuvo el título de conferencia.

