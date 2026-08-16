Aficionados irlandeses elogiados por su apoyo destacado a atletas en Europeo de Birmingham

Paul O’Donnell estaba pasando apuros en el maratón el domingo por la mañana. Los aficionados irlandeses lo llevaron hasta la meta.

“Fue increíble ver el verde y las tricolores por todo el recorrido. El apoyo me mantuvo en marcha. Se agradeció muchísimo. Era un rugido: ‘¡Vamos, Irlanda, vamos, Paul!’”, comentó el irlandés.

Ya sea ondeando banderas o rugiendo por sus atletas, los aficionados irlandeses han dejado su huella en los campeonatos europeos en Birmingham. Los atletas de Irlanda lo han notado, al igual que los comentaristas y los organizadores.

“Se siente como un campeonato en casa”, dijo O’Donnell, que terminó 43º, a The Associated Press.

“¡Empiezo a pensar que los aficionados irlandeses son los mejores aficionados de Europa!”, escribió la cuenta oficial de Instagram de los juegos de Birmingham 2026.

“De Dublín a Birmingham y en todos los puntos intermedios, siguen a sus atletas por todo el mundo, y el ruido que traen no tiene comparación”, añadió en otra publicación.

Kate O'Connor ganó el heptatlón el sábado para duplicar el total de oros de Irlanda. Mark English había ganado la final de 800 metros el jueves, seguido minutos después por una medalla de plata para Rhasidat Adeleke en los 200 metros. Andrew Coscoran se llevó un bronce en los 1.500.

El dúo de esposos Eoin Murphy y Emma McNelis, de Dublín, estuvo en el Alexander Stadium para ver a O’Connor completar su victoria en el heptatlón.

“Se siente como si hubiera tantos irlandeses como británicos aquí — en el estadio”, manifestó McNelis, mientras veían el maratón.

Murphy compró una bandera irlandesa en el aeropuerto de Dublín para su viaje de fin de semana. Para él, el bronce de Coscoran fue lo más destacado “porque fue tan sorprendente. Estuvo en la mitad del grupo durante la mayor parte”.

En entrevistas con Athletics Ireland, los competidores irlandeses se maravillaron del apoyo que han recibido en Birmingham.

O’Connor describió la experiencia como “probablemente lo más cerca que estaremos de unos juegos en casa”.

“Es un campeonato que obviamente nunca olvidaré por ganar el oro, pero también nunca olvidaré los rugidos, los vítores, el apoyo. Nunca había vivido algo así”, señaló.

“Ver también a tantos niños ahí fuera gritando por autógrafos y fotos, te hace darte cuenta del efecto que tienes en el país por, no sé, correr, saltar, lanzar, hacer todas esas pruebas lo mejor que puedas”, añadió O’Connor.

Sarah Healy y Sophie O’Sullivan compiten en la final de 1.500 el domingo por la noche, en la sesión de clausura de los campeonatos.

El orgullo nacional es un factor importante

En una encuesta anual, la boxeadora campeona Katie Taylor encabeza con regularidad la lista como la “deportista más admirada” de Irlanda, pese a que el boxeo no figura entre los deportes favoritos. Los Gaelic Games encabezaron la lista apenas por delante del fútbol, con el rugby en tercer lugar y “atletismo/tenis” en cuarto en la edición de 2025 del Teneo Sport and Sponsorship Index.

Es probable que las estrellas del atletismo de esta semana reciban cariño en la próxima versión.

Adeleke quedó segunda detrás de Taylor en la encuesta de 2024 tras ganar una medalla de oro y dos de plata en los campeonatos europeos de 2024 en Roma.

Esta semana, Adeleke, de 23 años, dijo que se sintió como en casa gracias a los aficionados irlandeses.

“Sin duda superaron a cualquier otra nación que estuviera allí. Tan ruidosos, tan solidarios”, expresó.

La plata de Adeleke el jueves llegó poco después del oro de English.

“Veinte minutos, dos medallas. Es una gran noche para nosotros”.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes