Jalen Williams regresa de lesión y lidera a Thunder en victoria 119-110 sobre Lakers

Jalen Williams anotó 15 de sus 23 puntos en la segunda mitad de su regreso tras una ausencia de diez partidos por lesión, y el Thunder de Oklahoma City rompió su racha de dos derrotas consecutivas con una victoria de 119-110 sobre Los Lakers de Los Ángeles el lunes por la noche.

El actual Jugador Más Valioso de la liga, Shai Gilgeous-Alexander, y el líder actual de anotaciones de la NBA, Luka Doncic, ambos se ausentaron debido a lesiones, dejando a sus equipos de apoyo jugar un partido físico al estilo del Thunder que incluyó 52 tiros libres combinados.

LeBron James anotó 14 de sus 22 puntos en la segunda mitad para los Lakers, cuya racha de tres victorias consecutivas terminó con otra actuación defensiva ineficaz.

Jalen Williams, quien había estado fuera por una distensión en el muslo, y Jaylin Williams ambos encestaron grandes tiros mientras el Thunder se despegaba en un juego cerrado hacia el final. Chet Holmgren añadió una clavada clave con 1:17 por jugar para el Thunder, líder de la NBA, que había perdido tres de cinco.

Isaiah Joe anotó 19 puntos y Alex Caruso añadió 17 desde el banco de Oklahoma City. Holmgren tuvo 13 puntos y diez rebotes.

Marcus Smart anotó 19 puntos y Austin Reaves tuvo 16 con una restricción de minutos para Los Ángeles, que cayó a un modesto 14-9 en casa.

___

