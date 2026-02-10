Donovan Mitchell y James Harden lideran a los Cavs en victoria 119-117 sobre los Nuggets

Donovan Mitchell anotó 32 puntos, incluidos dos tiros libres con 0,9 segundos restantes después del triple de empate de James Harden, y los Cavaliers de Cleveland se recuperaron para vencer 119-117 a los Nuggets de Denver la noche del lunes.

Harden terminó con 22 unidades y diez rebotes en su segundo juego con Cleveland. Harden, adquirido de los Clippers de Los Ángeles el 4 de febrero, anotó 23 puntos en su debut con los Cavaliers tres noches después.

Nikola Jokic tuvo 22 tantos, 14 rebotes y 11 asistencias, pero falló un posible tiro ganador de tres puntos en el último segundo. Dos noches después de que Jokic superara a Oscar Robertson para ocupar el segundo lugar en triple-dobles en su carrera, logró su 183ero.

La noche del lunes fue la 14ta vez que Harden ha jugado contra Denver desde el inicio de la temporada 2024-25, incluyendo una serie de siete juegos en la primera ronda de los playoffs el año pasado.

El entrenador de los Nuggets, David Adelman, comentó antes del juego: "Incluso si estás preparado para (Harden), su capacidad para conseguir 28 y 12, es histórica".

Harden fue clave en una remontada de Cleveland que redujo la ventaja de 11 puntos de Denver a 106-104, pero Christian Braun, jugando su cuarto partido tras una lesión en el tobillo izquierdo, encestó un triple y Jonas Valanciunas anotó dos tiros libres para poner el marcador en 111-104.

