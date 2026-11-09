Jalen Duren se perderá al menos 2 semanas más por lesión en el isquiotibial

Jalen Duren se perderá al menos dos semanas más por una lesión en el tendón de la corva, anunciaron el domingo los Pistons de Detroit.

El pívot All-Star de 22 años se lesionó en el segundo partido de la temporada de Detroit, una victoria por 128-111 sobre el Heat de Miami el 23 de octubre. Se ha perdido seis partidos y se espera que se pierda al menos seis más. El equipo también indicó que Duren ha recibido el alta para participar plenamente en actividades de baloncesto.

Duren, quien firmó una extensión de contrato por cinco años y 200 millones de dólares antes de la temporada, promedió 19,5 puntos y 10,5 rebotes en una temporada de despegue el año pasado, pero bajó a 10,2 puntos y 8,5 rebotes en 14 partidos de playoffs.

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