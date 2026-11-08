Luka Doncic no jugará el domingo ante los Pistons de Detroit

La estrella de los Lakers de Los Ángeles, Luka Doncic, se perderá el partido del domingo contra los Pistons de Detroit debido a rigidez en la parte baja de la espalda.

Doncic promedia 45,0 puntos, 9,0 rebotes y 7,8 asistencias en sus últimos cuatro partidos, incluido un juego de 53 puntos en la victoria del viernes por 124-118 sobre los Portland Trail Blazers.

El jugador de 27 años se perdió la victoria por 103-87 sobre los Clippers de Los Ángeles el 28 de octubre, pero ha jugado en los otros nueve partidos del arranque 8-2 de los Lakers.

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