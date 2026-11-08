Los 76ers vencen a los Bulls 127-121 con 29 de Jaylen Brown y 27 de Tyrese Maxey

Jaylen Brown anotó 29 puntos, Tyrese Maxey sumó 27 y LeBron James tuvo su actuación de mayor anotación hasta ahora con el uniforme de Filadelfia, mientras los 76ers contuvieron a los atribulados Bulls de Chicago por 127-121 el domingo por la tarde.

James logró un máximo de la temporada de 22 puntos para los 76ers, que recibieron 18 unidades y 10 rebotes de Joel Embiid y 13 puntos de VJ Edgecombe.

Con marca de 9-2, los 76ers —líderes de la Conferencia Este— han tenido su mejor arranque en 11 partidos desde que comenzaron 10-1 la temporada 2000-01.

Josh Giddey registró 19 tantos, 15 asistencias y siete rebotes por Chicago. Matas Buzelis añadió 19 puntos para los Bulls, que obtuvieron 18 de Caleb Wilson, 17 de Jalen Smith, 12 de Isaac Okoro y 10 de Noa Essengue.

Los Bulls sufrieron su séptima derrota consecutiva y cayeron a 1-8, igualando el tercer peor inicio de nueve partidos en la historia del equipo. Chicago comenzó 0-9 en 1967-68 —la segunda temporada de la franquicia— y en 2004-05.

El triple de James a los 3:15 de iniciado el partido le dio 1.897 puntos en su carrera contra Chicago, con lo que se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos frente a los Bulls. Abdul-Jabbar —quien fue el máximo anotador histórico de la NBA hasta que James lo superó para quedarse con el primer puesto en 2023— anotó 1.895 puntos contra los Bulls en 76 partidos; James disputaba por 70ma vez un juego de temporada regular ante Chicago.

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