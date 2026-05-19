Jake Bauers pega jonrón e impulsa 4 carreras en triunfo de Cerveceros 9-3 ante Cachorros

Jake Bauers conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, y los Cerveceros de Milwaukee vencieron 9-3 a los Cachorros de Chicago la noche del lunes en el primer enfrentamiento de esta temporada entre los añejos rivales de la División Central de la Liga Nacional.

Christian Yelich se voló la barda por segundo día consecutivo, mientras Milwaukee utilizó un ataque de 13 imparables para mejorar a 9-2 en sus últimos 11 juegos. Andrew Vaughn conectó dos hits y anotó en un par de ocasiones.

Milwaukee se acercó a medio juego de Chicago en la cima de la división. Los Cerveceros ganaron la división Central en 2025 por tercer año consecutivo y luego eliminaron a los Cachorros en una Serie Divisional de la Liga Nacional a cinco juegos.

Chicago perdió por séptima vez en nueve partidos. Los Cubs habían ganado 15 seguidos en casa para su racha más larga de victorias en Wrigley Field desde una seguidilla de 18 juegos en septiembre de 1935.

El zurdo de los Cachorros Shota Imanaga (4-4) fue castigado con ocho carreras y nueve imparables en cuatro entradas y un tercio, en su peor apertura de la temporada. Permitió un total de ocho carreras limpias en sus cinco aperturas anteriores combinadas.

Bauers conectó un sencillo productor en el cuarto inning de cuatro carreras de Milwaukee. Pegó su séptimo jonrón en el quinto, un batazo de tres anotaciones hacia el jardín derecho que puso arriba a los Cerveceros 8-0.

Bauers batea para .438 (14 de 32), con dos jonrones y ocho carreras impulsadas, durante una racha de nueve juegos consecutivos conectando de hit.

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