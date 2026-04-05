Jaime Jáquez Jr. del Heat viaja a Phoenix para ver a su hermana Gabriela en final colegial

Jaime Jaquez Jr. empezó a hacer planes para esto hace varios días. Si UCLA llegaba a la final del Torneo de la NCAA femenino, tenía que estar allí, por un par de razones.

Primera, es un Bruin.

Segunda y mucho más importante, su hermana Gabriela también juega al basquetbol y estará en la cancha en Phoenix este domingo.

Parece que los dioses del baloncesto están favoreciendo estos días a la familia Jáquez, de raíces mexicanas. Jaime anotó 32 puntos, su máximo número de la temporada, y Miami venció el sábado a los Wizards de Washington.

Luego salió disparado hacia el Aeropuerto Internacional de Miami para tomar un vuelo comercial a Phoenix, donde UCLA jugará contra South Carolina el domingo por el título nacional.

“Va a ser algo épico”, comentó Jaime Jaquez en la transmisión del Heat. “Estoy muy feliz por mi hermana y su equipo. Están jugando con muchísima garra como un grupo de veteranas que han estado allí durante mucho tiempo, así que éste es su momento y sólo voy a ir a apoyar”.

Gabriela Jaquez es bien conocida por el Heat después de hacer varias visitas a Miami para ver a su hermano durante los últimos tres años y de pasar algo de tiempo en la cancha de prácticas del equipo. Anotó 10 puntos en la victoria de UCLA por 51-44 sobre Texas en las semifinales nacionales el viernes por la noche, un resultado que aceleró al máximo los planes de viaje de su hermano.

UCLA nunca ha ganado un título nacional femenino en la era de la NCAA.

“Seguimos diciendo que el trabajo no ha terminado”, expresó Gabriela Jaquez. “Todavía nos queda un partido más por ganar”.

Gabriela ocupa el tercer lugar en puntos para las Bruins (13,3 por partido) y ha acumulado la segunda mayor cantidad de minutos del equipo. El domingo, disputará su partido número 145; UCLA tiene marca de 123-21 cuando Jáquez juega, incluido 36-1 esta temporada.

“Gabs dejó muy claro algo. Creo que cuando tenía 8 años, escribió en un papel que algún día iba a ir a UCLA”, dijo el sábado la entrenadora Cori Close. “Ha jugado con ese tipo de gratitud y pasión durante los cuatro años”.

Hay un interés evidente por South Carolina en el vestuario del Heat. Lla estrella de la WNBA A'ja Wilson, novia desde hace mucho tiempo del pívot del Heat Bam Adebayo, fue alumna de las Gamecocks.

Pero el entrenador de Miami, Erik Spoelstra, estaría perfectamente bien si UCLA se lleva la victoria el domingo, dada su admiración por Close.

Ella pasó algo de tiempo con el Heat cuando el equipo estuvo en Los Ángeles a principios de esta temporada.

“Vino a nuestro entrenamiento y es impresionante”, señaló Spoelstra. “Ya sabes, hemos intercambiado mensajes de texto y llamadas a lo largo de los años. Tenemos círculos de entrenadores similares en los que compartimos ideas entre nosotros, pero ella es una constructora de cultura extraordinaria —cosas que creo que tienen un impacto real. Por eso le he pedido su opinión a lo largo de los años”.

El Heat tenía programado un día libre el domingo, así que Jaime Jáquez solo tuvo que encontrar vuelos que se ajustaran a su agenda. Se espera que esté con Miami el martes, cuando juegue en Toronto.

“Este es su último año, así que qué mejor manera de despedirse que jugando un partido por el campeonato nacional, y aún mejor si ganan”, dijo Jaime Jaquez. “Así que vamos a mostrar todo el cariño y el apoyo. Heat Nation, por favor, apoyen a las Bruins. Vamos a necesitarlos”.

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